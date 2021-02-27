Рэднапп: "Будет сюрпризом, если "Ливерпуль" попадет в топ-4"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп заявил, что его не удивит, если "Ливерпуль" не попадет в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Потерпев четыре поражения подряд, "Ливерпуль" был отброшен на шестое место в Премьер-Лиге. В данный момент лазарет "красных" переполнен — очередной потерей команды Юргена Клоппа стал капитан Джордан Хендерсон.



Рэднапп уверен, что дела "Ливерпуля" наладятся, но, возможно, не в этом сезоне.



"Они могут не попасть в топ-4. Это не стало бы сюрпризом. Вообще-то, сюрпризом будет, если со своей формой они финишируют в топ-4".



"Они должны смотреть на это как на упражнение. Их дела идут неважно, но как насчет Лиги Чемпионов? Смогут ли они выиграть Лигу Чемпионов, когда в них не верят?"



"Быстрого решения не существует. У "Ливерпуля" будут взлеты и падения в плане результатов в остатке сезона".



"У них будут хорошие результаты, потому что они по-прежнему обладают Салахом, Фирмино и Мане, которые делают невероятные вещи, но будут и плохие результаты, и это факт. Потому что на кое-что тебе не повлиять".



"Юрген Клопп не может взять и найти особенную формулу или рецепт: "Сейчас я сделаю что-нибудь такое умное, перейду на схему с тремя защитниками, и все наладится". Нет, это ничего не изменит".



"В данный момент у Клоппа сложнейшая работа, потому что у него нет сыгранных связей. Эти игроки не играли вместе, вдобавок ты потерял своего капитана на три месяца... Это действительно тяжело".



"Конечно, все наладится, но прям сейчас "Ливерпуль" в сложном положении. Когда форма команды оставляет желать лучшего, даже в базовых вещах, простых пасах прострелах, обычно они находят, на кого можно положиться, но сейчас этого не происходит. Им нужно вернуть уверенность в себе", — сообщил Рэднапп в эфире.