Моуриньо: "Бэйл счастливее, чем когда-либо прежде"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что вингер Гарет Бэйл преодолел последствия своих проблем со здоровьем и теперь готов блистать.

Бэйл пока что не впечатляет после своего возвращения к "шпорам" на правах аренды из "Реала". Гарет был травмирован, затем долго набирал форму.



Однако Моуриньо чувствует, что теперь 31-летний валлиец раскрепостился, указывая на прямую зависимость между душой и телом.



"Думаю, твое душевное состояние всегда является следствием состояния умственного. Если игрок чувствует себя замечательно и играет на 100 процентов, тогда у него нет психологических проблем, страхов или барьеров".



"Когда у тебя есть какие-то небольшие беспокойства, особенно после перенесенных травм, то испытывать страхи — это нормально. Эти страхи являются следствием. Но в последнее время он в порядке".



"Вопрос лишь в том, как много минут он может играть и сколько дней ему нужно на восстановление между матчами".



"Он выглядит счастливее, чем когда-либо прежде, он выглядит уверенным в себе. Во время тренировок можно видеть, что его уверенность вернулась. Это видно по тому, как он бьет по мячу".



"Это было видно и по его голу в среду. То был уверенный удар. Игрок, который испытывает страх или негативные ощущения, никогда бы не пробил таким образом. Думаю, это многое значит".



"Это значит, что мысленно он свободен. А для этого нужно быть в хорошем физическом состоянии, и это его лучшее состояние с момента перехода к нам", — цитирует Моуриньо Sky Sports.