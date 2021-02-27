"Ливерпуль" на пороге больших инвестиций
Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group должна получить дополнительные инвестиции на 750 миллионов долларов (539 млн. фунтов).
Как сообщает Sportico, за указанную сумму Джон Генри планирует продать 10 процентов акций FSG частной инвестиционной фирме RedBird Capital.
Стороны близки к договоренности и, как ожидается, заключат сделку в ближайшие шесть недель.
Если сделка состоится, спортивный бизнес FSG, куда входят "Ливерпуль", бейсбольный клуб "Бостон Ред Сокс", гоночная команда "Роуш-Фенвэй Рэйсинг" и кабельное телевидение New England Sports Network, будет оценен в сумму свыше 5 млрд. фунтов.
Продав десятую долю акций, Генри оставит власть в своих руках, но получит дополнительные деньги на развитие своего бизнеса, что может оказаться на руку главному тренеру "красных" Юргену Клоппу в преддверии летнего трансферного окна.
27.02.2021 13:00
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Последние комментарии:
Хуйппе! Мбаппе в жизни не поедет в деревню жить. Он же не ëбнутый.
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Ну так это же не для трат на клуб, просто Генри потихоньку сливает помойку))
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Мбаппе 2021!
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а кули толку
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Не думаю что это как то вложится в лфк.
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а толку от этого Ливерпулю никакого не будет, если они и потратятся с этих денег то на Бейсбол и Гонки , а Ливерпулю купят Сарра летом и скажут, денег нет, но вы держитесь!
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