"Ливерпуль" на пороге больших инвестиций

Джон Генри Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group должна получить дополнительные инвестиции на 750 миллионов долларов (539 млн. фунтов).

Как сообщает Sportico, за указанную сумму Джон Генри планирует продать 10 процентов акций FSG частной инвестиционной фирме RedBird Capital.

Стороны близки к договоренности и, как ожидается, заключат сделку в ближайшие шесть недель.

Если сделка состоится, спортивный бизнес FSG, куда входят "Ливерпуль", бейсбольный клуб "Бостон Ред Сокс", гоночная команда "Роуш-Фенвэй Рэйсинг" и кабельное телевидение New England Sports Network, будет оценен в сумму свыше 5 млрд. фунтов.

Продав десятую долю акций, Генри оставит власть в своих руках, но получит дополнительные деньги на развитие своего бизнеса, что может оказаться на руку главному тренеру "красных" Юргену Клоппу в преддверии летнего трансферного окна.


Метки Fenway Sports Group, Ливерпуль, финансы

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1145

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. golokante 27.02.2021 13:56 # golokante
    Хуйппе! Мбаппе в жизни не поедет в деревню жить. Он же не &#235;бнутый.

    (ответить)

  2. admet 27.02.2021 13:43 # admet
    Ну так это же не для трат на клуб, просто Генри потихоньку сливает помойку))

    (ответить)

  3. van-dijk 27.02.2021 13:13 # van-dijk
    Мбаппе 2021!

    (ответить)

  4. firmino9 27.02.2021 13:13 # firmino9
    а кули толку

    (ответить)

  5. gerrard08 27.02.2021 13:06 # gerrard08
    Не думаю что это как то вложится в лфк.

    (ответить)

  6. scauzer11 27.02.2021 13:06 # scauzer11
    а толку от этого Ливерпулю никакого не будет, если они и потратятся с этих денег то на Бейсбол и Гонки , а Ливерпулю купят Сарра летом и скажут, денег нет, но вы держитесь!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: