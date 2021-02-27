"Ливерпуль" на пороге больших инвестиций

Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group должна получить дополнительные инвестиции на 750 миллионов долларов (539 млн. фунтов).

Как сообщает Sportico, за указанную сумму Джон Генри планирует продать 10 процентов акций FSG частной инвестиционной фирме RedBird Capital.



Стороны близки к договоренности и, как ожидается, заключат сделку в ближайшие шесть недель.



Если сделка состоится, спортивный бизнес FSG, куда входят "Ливерпуль", бейсбольный клуб "Бостон Ред Сокс", гоночная команда "Роуш-Фенвэй Рэйсинг" и кабельное телевидение New England Sports Network, будет оценен в сумму свыше 5 млрд. фунтов.



Продав десятую долю акций, Генри оставит власть в своих руках, но получит дополнительные деньги на развитие своего бизнеса, что может оказаться на руку главному тренеру "красных" Юргену Клоппу в преддверии летнего трансферного окна.