Гвардиола: "МЮ, "Барселона" и "Реал" тоже побеждали, потому что много тратили"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что все топ-клубы тратят много денег для достижения успеха, и "горожане" — не исключение.

После победы 0:2 над менхенгладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов Гвардиола саркастически ответил на вопрос о том, как его команде удалось выиграть 19 матчей подряд.



"Просто у нас много денег, чтобы покупать много невероятных игроков", — сказал тогда Гвардиола.



На пресс-конференции в пятницу Хосеп дополнительно об этом высказался и объяснил, что думает, когда "горожан" обвиняют в том, что они "купили успех".



"Наша история навсегда останется нашей историей. Не один журналист, а много говорят, что единственная причина нашего успеха — это наличие денег. Это должно быть правдой, и нет смысла это оспаривать. Но есть и другие клубы, которые тоже тратили и у которых бюджеты больше нашего".



"Эти клубы не подвергаются той же критике, что и мы. Я признаю, что мы не соперничаем с этими элитными клубам 30 или 40 лет".



"Когда "Юнайтед" побеждал, то делал это потому, что тратил больше других. То же самое с "Барселоной" и "Реалом". Я не чувствую, что мы так уж сильно отличаемся от самых элитных клубов в мире в этом отношении, но мы должны смириться и как можно лучше делать свою работу", — цитирует Гвардиолу Goal.