Гвардиола: "МЮ, "Барселона" и "Реал" тоже побеждали, потому что много тратили"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что все топ-клубы тратят много денег для достижения успеха, и "горожане" — не исключение.
После победы 0:2 над менхенгладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов Гвардиола саркастически ответил на вопрос о том, как его команде удалось выиграть 19 матчей подряд.
"Просто у нас много денег, чтобы покупать много невероятных игроков", — сказал тогда Гвардиола.
На пресс-конференции в пятницу Хосеп дополнительно об этом высказался и объяснил, что думает, когда "горожан" обвиняют в том, что они "купили успех".
"Наша история навсегда останется нашей историей. Не один журналист, а много говорят, что единственная причина нашего успеха — это наличие денег. Это должно быть правдой, и нет смысла это оспаривать. Но есть и другие клубы, которые тоже тратили и у которых бюджеты больше нашего".
"Эти клубы не подвергаются той же критике, что и мы. Я признаю, что мы не соперничаем с этими элитными клубам 30 или 40 лет".
"Когда "Юнайтед" побеждал, то делал это потому, что тратил больше других. То же самое с "Барселоной" и "Реалом". Я не чувствую, что мы так уж сильно отличаемся от самых элитных клубов в мире в этом отношении, но мы должны смириться и как можно лучше делать свою работу", — цитирует Гвардиолу Goal.
27.02.2021 12:00
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К Сити в этом плане меньше всего претенизий. Реал, Барселона, Челси тратят больше, но куда бестолковее и неэффективнее. Барселона вообще лидер по самым тупым трансферам. Сити купил себе команду только в самом начале, 2009ом, потом был только осознанные трансферы, так как руководство очень адеквватное, вдумчиво выбирвает тренеиров и терпеливо к ним относится, нисколько не мешая работать и не навязывая свое мнение. Чего не сказать о том же Челси с худшим руководством в лице мафиози в мире, а так же сумасбродов испанцев. В плане трансферной политики Сити больше похож на взвешенных немцев - Баварию. ТАк что в этом плане они одни из лучших.
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Обоссал по факту
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