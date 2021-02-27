Тухель вспомнил о худшем поражени в своей карьере
Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал поражение от "Манчестер Юнайтед" два года назад худшим в своей карьере.
В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Юнайтед" Тухель вспомнил о том, как два года назад его ПСЖ вылетел от "красных дьяволов" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Тогда ПСЖ выиграл матч на "Олд Траффорд" со счетом 0:2, а спустя три недели потерпел домашнее поражение 1:3, пропустив решающий гол с пенальти в компенсированное время. То было настоящим шоком для Томаса.
"Я могу признаться — после того матча я был в очень мрачном настроении на протяжении двух дней, я не мог ни с кем разговаривать и думать о чем-либо другом, кроме поражения".
"То, возможно, было худшее поражение, которое я когда-либо испытывал, потому что оно взялось из ниоткуда. Действительно из ниоткуда, учитывая характер игры", — цитирует Тухеля Sky Sports.
27.02.2021 11:00
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