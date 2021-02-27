Сульшер: "Это будут три матча огромной важности"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что ближайшие матчи будут иметь большое значение для шансов его команды попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Сульшер отлично понимает, что 10 очков отставания от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" не оставляют его команде пространства для ошибок, если "Юнайтед" все еще надеется побороться за титул.



С другой стороны, "красные дьяволы" не могут расслабиться, потому что им дышат в спину "Челси" и "Вест Хэм" — еще две команды, помимо "Сити", с которыми сыграют подопечные Сульшера в самое ближайшее время.



"Это будут три матча (против "Челси", "Сити" и "Вест Хэма") огромной важности. Мы играем с "Челси", который идет почти сразу за нами, затем выезд к "Сити", который впереди нас".



"Конечно, если мы достаточно амбициозны, то не можем позволить "Сити" увеличить свой отрыв. В то же время мы не можем дать "Челси" чересчур большую надежду догнать нас".



"Вплоть до международного перерыва каждый матч будет важен. Этот отрезок из шести-семи матчей имеет большое значение. Мы всегда говорили, что в апреле и мае станет видно, на что мы сможем претендовать, поэтому давайте уйдем на международный перерыв в хорошем положении, чтобы затем устроить финишный рывок".



"Думаю, гонка будет долгой. Я не думаю, что все решится рано. Это непредсказуемый сезон, и мы видим, что у команд бывают плохие периоды, поэтому кто знает, какие травмы могут случиться и как игроки будут реагировать на обстоятельства".



Это самый плотный, но долгий сезон с кучей матчей. Для меня каждый матч имеет огромное значение, и мы заранее знаем, насколько сложно нам будет против "Челси" и насколько важно нам добиться хорошего результата", — цитирует Сульшера Daily Mail.