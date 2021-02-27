Гюндоган рассказал, что "Юнайтед" хотел его купить

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал, что "Манчестер Юнайтед" был заинтересован в его приобретении за несколько лет до того, как он присоединился к "горожанам".

30-летний Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года, но, пожалуй, именно этот сезон может назвать своим лучшим в клубе. Илкай забил 11 голов в 19 матчах Премьер-Лиги и считается одним из фаворитов на звание Игрока Года.



Однако в свое время к Гюндогану, тогда выступавшему за дортмундскую "Боруссию", существовал интерес из красной части Манчестера.



"Это вроде как правда. Мы вели переговоры. Это было за два или три года до того, как я перешел в "Сити". Тогда я играл в Дортмунде".



"Синдзи Кагава, один из моих партнеров по команде, тогда отправился в "Манчестер Юнайтед", и кто-то сказал мне, что они приезжали на несколько матчей просматривать его".



"Так я и привлек их внимание, но переговоры не продвинулись, потому что "Боруссия" дала четко понять, что не готова продать меня".



"Кроме того, у меня еще оставалось несколько лет по контракту, и для меня не было смысла с кем-либо разговаривать. Так что из этого ничего не вышло", — сообщил Гюндоган Sky Sports.