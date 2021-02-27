Сульшер предвкушает встречу со Златаном

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что предвкушает встречу с нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем.

В пятницу УЕФА провел жеребьевку стадии 1/8 финала Лиги Европы, столкнув лицом к лицу "Юнайтед" и "Милан", которые занимают вторые места в Премьер-Лиге и Серии А, соответственно.



Для "Юнайтед" это противостояние примечательно встречей со своим бывшим нападающим Ибрагимовичем, который помог "красным дьяволам" выиграть Кубок Лиги и Лигу Европы в 2017 году.



Сульшер, которому в пятницу исполнилась 48, предвкушает встречу с 39-летним шведом и не ожидает легкой прогулки.



"Славный подарок на День рождения, не так ли? У нас есть традиция получать суровый жребий. Это одно из тех противостояний, которые достойны Лиги Чемпионов. Это хорошо, что теперь мы в предвкушении этих матчей".



"Эта команда нуждается в испытаниях, мы наслаждаемся испытаниями и приветствуем их. "Милан" — это великий клуб, учитывая их традиции и историю. Мы предвкушаем выезд на их замечательный стадион".



"Должен сказать, я под таким впечатлением от Златана и его карьеры. Когда он был здесь, то получил травму, которая угрожала его карьере, но он оправился от этого, уехал в МЛС, затем вернулся в "Милан" и по-настоящему встряхнул их. Они на подъеме и очень хорошо проводят этот сезон. Я так впечатлен Златаном", — цитирует Сульшера Daily Star.