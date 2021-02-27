Клопп не считает, что "Ливерпулю" нужна перестройка

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что его команда нуждается в большой перестройке.

Потерпев четыре поражения подряд в Премьер-Лиге и опустившись на шестое место в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" заставил говорить о полномасштабном кризисе и необходимости в смене поколений.



О потребности в свежей крови говорит и тот факт, что 12 игроков первой команды, включая девять основных, старше 28 лет, однако Клопп все равно собирается ограничиться "небольшими изменениями".



"Я не думаю, что это время для большой перестройки, насколько это понимаю я. В этом году наша команда еще не имела возможности сыграть своим сильнейшим составом. Думаю, важно учитывать это, но некоторые небольшие изменения, конечно, произойдут".



"Мы реагируем по ситуации, но в то же время планируем на будущее и все в таком духе. Я не уверен, что мы сможем предпринять летом, но мы постараемся", — цитирует Клоппа BBC.