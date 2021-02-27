Моуриньо: "Давление — это как кислород для меня"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что ему комфортно находиться под давлением.

После смены календарного года "Тоттенхэм" угодил в крутое пике, проиграв пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге и опустившись на девятое место в таблице.

Моуриньо, тем временем, был возведен в статус фаворита на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге, однако Жозе чувствовал себя гораздо хуже, находясь без работы.

"Если ты не под давлением, тогда это проблема. Я чувствовал себя в беде, когда сидел дома и не подвергался давлению несколько месяцев".

"Давление — это как кислород, это наша жизнь. Я не думаю, что где-либо в мире есть тренер, перед которым не стоит никаких целей и который не находится под давлением".

"Ты просто привыкаешь к этому. Привыкаешь постоянно находиться под давлением и приспосабливаешься", — цитирует Моуриньо Evening Standard.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2021 06:00

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