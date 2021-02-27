26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 27 февраля, четырьмя поединками стартует 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ ХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" одержал 19 побед подряд с учетом всех соревнований, но посреди недели играл с менхенгладбахской "Боруссией" в Лиге Чемпионов, тогда как занимающий место в топ-4 "Вест Хэм" целенаправленно готовился к этому выезду с прошлого уикенда. "Молотобойцы" выиграли семь из своих девяти матчей Премьер-Лиги в 2021 году, но в 11 последних встречах с "горожанами" во всех турнирах ни разу не победили, потерпев девять поражений.



Нападающий Серхио Агуэро может выйти в стартовом составе "Сити" на матч Премьер-Лиги впервые с 3 января. У Натана Аке мышечная травма.



"Вест Хэм" устроит фитнес-тест для Райана Фредерикса, но Анджело Огбонна, Артур Масуаку и Андрей Ярмоленко точно не сыграют.



ВЕСТ БРОМВИЧ — БРАЙТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Вест Бромвич" выиграл лишь один из 15 последних матчей в Премьер-Лиге, а "Брайтон" — одна из немногих команд, которых "дрозды" теоретически еще могут догнать. Однако "дрозды" потерпели лишь одно поражение в шести последних выездных поединках чемпионата. "Брайтон" может похвастать единственной победой в 11 встречах с "Вест Бромвичем" в рамках высшего дивизиона.



"Вест Бромвич" будет ослаблен дисквалификацией Семи Аджайи и травмой Роберта Снодграсса.



Крайний защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти тренировался всю неделю и может сыграть. Адам Уэбстер пока не залечил лодыжку.



ЛИДС — АСТОН ВИЛЛА 20:30 Онлайн-трансляция



Перед "Лидсом" открылась возможность оформить три домашних победы подряд в Премьер-Лиге, чего не случалось с августа 2001, когда их было пять. "Астон Вилла" выиграла лишь один из шести последних гостевых матчей в чемпионате, хотя в шести первых выездах кампании брала верх пять раз. В 17 последних выездах к "белым" в рамках чемпионата бирмингемцы одержали только две победы.



Полузащитник "Лидса" Матеуш Клих находится под вопросом из-за проблем со спиной. Робин Кох, Калвин Филлипс и Родриго травмированы.



Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш все еще не готов вернуться после травмы икры. Бьорн Энгелс залечил спину.



НЬЮКАСЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 23:00 Онлайн-трансляция



Вроде бы начав заигрывать с огнем, затем "Ньюкасл" взбодрился и благодаря трем победам в четырех последних матчах Премьер-Лиги слегка отдалился от зоны вылета. Три победы в четырех последних поединках чемпионата и у "Вулверхэмптона", который по ходу этого сезона набрал 19 очков, уступая в счете — только у "Манчестер Юнайтед" больше. Все четыре последних встречи этих команд завершились с одинаковым счетом 1:1.



Нападающий "Ньюкасла" Жоэлинтон залечил свое повреждение, полученное против "Юнайтед". Федерико Фернандес, Фабиан Шер, Хавьер Манкиньо и Каллум Уилсон команде не помогут.



"Вулверхэмптон" вынужден обходиться без Вилли Боли, Марсала, Даниэла Поденсе и Рауля Хименеса.