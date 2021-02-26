Нойхаус может заменить Вейналдума в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" рассматривает полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Германии Флориана Нойхауса в качестве возможной замены для Джорджиньо Вейналдума.

Как известно, Вейналдум все ближе к концу своего контракта, а растущий интерес к Джорджиньо снижает шансы "Ливерпуля" сохранить игрока.



По информации Кристиана Фалька из Bild, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже смирился с неизбежностью ухода Вейналдума и сосредоточен на поисках другого полузащитника.



Сообщается, что Клопп является большим поклонником своего соотечественника Нойхауса, который выступает за клуб из Гладбаха с 2017 года и обладает репутацией крайне перспективного игрока.



Ранее 23-летнего Нойхауса связывали с переходом в дортмундскую "Боруссию", однако в этом направлении по окончании сезона проследует главный тренер менхенгладбахцев Марко Розе и с собой не заберет никого из игроков, как договорились два клуба.



"У меня есть контракт до 2024 года, и у меня очень большие цели на этот сезон. На этом я и сосредоточен. Трансферные дела меня особо не волнуют сейчас", — сообщил на днях Флориан изданию Kicker.



Добавим, в этом сезоне Бундеслиги Нойхаус забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи при 19 выходах в старте.