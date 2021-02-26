Нойхаус может заменить Вейналдума в "Ливерпуле"

Флориан Нойхаус "Ливерпуль" рассматривает полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Германии Флориана Нойхауса в качестве возможной замены для Джорджиньо Вейналдума.

Как известно, Вейналдум все ближе к концу своего контракта, а растущий интерес к Джорджиньо снижает шансы "Ливерпуля" сохранить игрока.

По информации Кристиана Фалька из Bild, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже смирился с неизбежностью ухода Вейналдума и сосредоточен на поисках другого полузащитника.

Сообщается, что Клопп является большим поклонником своего соотечественника Нойхауса, который выступает за клуб из Гладбаха с 2017 года и обладает репутацией крайне перспективного игрока.

Ранее 23-летнего Нойхауса связывали с переходом в дортмундскую "Боруссию", однако в этом направлении по окончании сезона проследует главный тренер менхенгладбахцев Марко Розе и с собой не заберет никого из игроков, как договорились два клуба.

"У меня есть контракт до 2024 года, и у меня очень большие цели на этот сезон. На этом я и сосредоточен. Трансферные дела меня особо не волнуют сейчас", — сообщил на днях Флориан изданию Kicker.

Добавим, в этом сезоне Бундеслиги Нойхаус забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи при 19 выходах в старте.


Метки Боруссия, Вейналдум, Ливерпуль, Нойхаус

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2021 23:00

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  1. ensiferum 26.02.2021 23:44 # ensiferum
    Не-не. Ему дорога в Мюнхен.

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  2. superperez101 26.02.2021 23:08 # superperez101
    джини рабочая лошадка, даже не помню когда у него были травмы
    а этот чел хз кто таков, что за гусёк

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