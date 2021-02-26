Нойхаус может заменить Вейналдума в "Ливерпуле"
"Ливерпуль" рассматривает полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Германии Флориана Нойхауса в качестве возможной замены для Джорджиньо Вейналдума.
Как известно, Вейналдум все ближе к концу своего контракта, а растущий интерес к Джорджиньо снижает шансы "Ливерпуля" сохранить игрока.
По информации Кристиана Фалька из Bild, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже смирился с неизбежностью ухода Вейналдума и сосредоточен на поисках другого полузащитника.
Сообщается, что Клопп является большим поклонником своего соотечественника Нойхауса, который выступает за клуб из Гладбаха с 2017 года и обладает репутацией крайне перспективного игрока.
Ранее 23-летнего Нойхауса связывали с переходом в дортмундскую "Боруссию", однако в этом направлении по окончании сезона проследует главный тренер менхенгладбахцев Марко Розе и с собой не заберет никого из игроков, как договорились два клуба.
"У меня есть контракт до 2024 года, и у меня очень большие цели на этот сезон. На этом я и сосредоточен. Трансферные дела меня особо не волнуют сейчас", — сообщил на днях Флориан изданию Kicker.
Добавим, в этом сезоне Бундеслиги Нойхаус забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи при 19 выходах в старте.
26.02.2021 23:00
Просмотров: 362
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не-не. Ему дорога в Мюнхен.
(ответить)
джини рабочая лошадка, даже не помню когда у него были травмы
а этот чел хз кто таков, что за гусёк
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий