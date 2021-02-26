Виллиан: "Я очень хотел остаться в "Челси"

Вингер Виллиан признался, что перешел в "Арсенал" лишь потому, что не смог договориться с "Челси".

Прошлым летом Виллиан заключил с "Арсеналом" контракт до 2023 года с зарплатой, которая составляет 220-250 тысяч фунтов в неделю.



32-летний бразилец не скрывает, что его приоритетом было остаться в "Челси", однако предложенные "синими" условия его не устроили.



"Было сложно принять это решение (о переходе в "Арсенал"). Потому что... Между этими клубами очень большое соперничество. Я долго размышлял, много разговаривал со своей женой и даже агентом".



"Это не так, что я с боем вырвался из клуба. Я вышел в открытую дверь. Каждый знает ситуацию — я очень хотел остаться".



"В конце концов мы не смогли договориться. Я просил контракт на три года, они хотели дать на два — каждый знает эту историю. Поэтому мне пришлось уйти", — сообщил Виллиан UOL Esporte.