Виллиан: "Я очень хотел остаться в "Челси"

Виллиан Вингер Виллиан признался, что перешел в "Арсенал" лишь потому, что не смог договориться с "Челси".

Прошлым летом Виллиан заключил с "Арсеналом" контракт до 2023 года с зарплатой, которая составляет 220-250 тысяч фунтов в неделю.

32-летний бразилец не скрывает, что его приоритетом было остаться в "Челси", однако предложенные "синими" условия его не устроили.

"Было сложно принять это решение (о переходе в "Арсенал"). Потому что... Между этими клубами очень большое соперничество. Я долго размышлял, много разговаривал со своей женой и даже агентом".

"Это не так, что я с боем вырвался из клуба. Я вышел в открытую дверь. Каждый знает ситуацию — я очень хотел остаться".

"В конце концов мы не смогли договориться. Я просил контракт на три года, они хотели дать на два — каждый знает эту историю. Поэтому мне пришлось уйти", — сообщил Виллиан UOL Esporte.


Метки Арсенал, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 700

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  1. jirrort 26.02.2021 22:53 # jirrort
    Давай бро, выдои по-максимуму этот гейгунерский мешок

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  2. mixmaster 26.02.2021 22:35 # mixmaster
    Выгнали легенду на мороз, ну что за уёбский клуп

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  3. denkik 26.02.2021 22:19 # denkik
    Я тоже очень хотел, чтобы ты остался в Челси. Никакого толку от тебя все равно нет

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  4. ganinilyha 26.02.2021 22:05 # ganinilyha
    Тащеры в студии

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