Виллиан: "Я очень хотел остаться в "Челси"
Вингер Виллиан признался, что перешел в "Арсенал" лишь потому, что не смог договориться с "Челси".
Прошлым летом Виллиан заключил с "Арсеналом" контракт до 2023 года с зарплатой, которая составляет 220-250 тысяч фунтов в неделю.
32-летний бразилец не скрывает, что его приоритетом было остаться в "Челси", однако предложенные "синими" условия его не устроили.
"Было сложно принять это решение (о переходе в "Арсенал"). Потому что... Между этими клубами очень большое соперничество. Я долго размышлял, много разговаривал со своей женой и даже агентом".
"Это не так, что я с боем вырвался из клуба. Я вышел в открытую дверь. Каждый знает ситуацию — я очень хотел остаться".
"В конце концов мы не смогли договориться. Я просил контракт на три года, они хотели дать на два — каждый знает эту историю. Поэтому мне пришлось уйти", — сообщил Виллиан UOL Esporte.
26.02.2021 22:00
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Давай бро, выдои по-максимуму этот гейгунерский мешок
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Выгнали легенду на мороз, ну что за уёбский клуп
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Я тоже очень хотел, чтобы ты остался в Челси. Никакого толку от тебя все равно нет
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Тащеры в студии
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