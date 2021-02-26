Тухель похвалил Жиру и Кавани

Томас Тухель и Оливье Жиру Рулевой "Челси" Томас Тухель похвалил возрастных нападающих Оливье Жиру и Эдинсона Кавани.

Жиру и Кавани настолько хороши в свои 34 года, что дадут форму многим гораздо более молодым нападающим. Оливье наглядно продемонстрировал Тухелю свое мастерство, забив победный гол против "Атлетико" в Лиге Чемпионов, а Кавани Томас прекрасно знает по совместной работе в ПСЖ.

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", где с этого сезона выступает Эдинсон, Тухель раскрыл секрет успеха ветеранов.

"Каждый раз он (Жиру) заслуживает выходить в старте. Он очень хорошо тренируется, он является лидером в коллективе, он большая личность. Даже когда он не выходит в старте, он заслуживает выходить в старте".

"Их (с Кавани) ключ к успеху — это физическая форма. Оли на 100 процентов в форме, у него ноль жировой массы. То же самое с Эди — как и Оли, он готов страдать ради команды. Это отличает их обоих, и они оба превосходно играют в чужой штрафной площади".

"Они оба обладают опытом, они не нервничают, они хладнокровны. Они оба являются нападающими топ-уровня, а их физическая форма и самодисциплина — ключ к их успеху", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Жиру, Кавани, Манчестер Юнайтед, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2021 21:00

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  1. sisyazavr 26.02.2021 21:24 # sisyazavr
    Тут бы неплохо заявить, что у футболистов обязанность быть в хорошей форме для заработка денег. Это все же их профессия

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