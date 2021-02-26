Гвардиола: "Вперед, "молотки"!
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего коллегу Дэвида Мойеса и заявил, что "Вест Хэм" является реальным претендентом на попадание в Лигу Чемпионов.
Выиграв все 19 предыдущих матчей, в субботу "Сити" примет на "Этихад" "Вест Хэм", который находится неожиданно высоко в таблице Премьер-Лиге — на четвертом месте.
Гвардиола не считает позицию лондонцев случайной, высоко оцениваю работу Мойеса, которому он в кое-чем даже завидует.
"Они занимают место в зоне Лиге Чемпионов. Это не так, что они запрыгнули туда после рывка, они хорошо выступают многие месяцы. Это говорит о том, насколько они сильны. Я вижу, что они играют в более высоком ритме, нежели в предыдущие сезоны".
"Они обладают великолепными игроками вроде Деклана Райса. Я его большой поклонник, а Мичейл Антонио всегда создает тебе проблемы своими перемещениями. Я восхищаюсь, какого рода человеком является Дэвид Мойес. Он похож на Роя Ходжсона, у них длинные и невероятные карьеры".
"Я бы тоже хотел, чтобы моя карьера продлилась много лет, в течение которых я бы сохранял страсть к работе".
"Я не могу забыть свой первый матч в Премьер-Лиге — мы играли против "Сандерленда", где тренером в то время был Дэвид Мойес. Он был так добр ко мне и дал кое-какие советы насчет Премьер-Лиги. Кстати, у меня есть друзья, болеющие за "Вест Хэм". Так что вперед, "молотки"! Посмотрим, что случится завтра".
"Их игра в этом сезоне говорит сама за себя. Дэвид Мойес прекрасно понимает футбол и обладает большим опытом. Я мечтаю однажды обрести такое же спокойствие, как у него и Карло Анчелотти".
"У них жизнь в стиле Будды. Эти тренеры спокойны в хорошие моменты, спокойны в любые моменты. Опыт позволяет им это. Завтра нам будет тяжело, потому что большие клубы испытывают проблемы против них", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
26.02.2021 20:00
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действительно, Вперед, молотки.
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