Гвардиола: "Вперед, "молотки"!

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего коллегу Дэвида Мойеса и заявил, что "Вест Хэм" является реальным претендентом на попадание в Лигу Чемпионов.

Выиграв все 19 предыдущих матчей, в субботу "Сити" примет на "Этихад" "Вест Хэм", который находится неожиданно высоко в таблице Премьер-Лиге — на четвертом месте.



Гвардиола не считает позицию лондонцев случайной, высоко оцениваю работу Мойеса, которому он в кое-чем даже завидует.



"Они занимают место в зоне Лиге Чемпионов. Это не так, что они запрыгнули туда после рывка, они хорошо выступают многие месяцы. Это говорит о том, насколько они сильны. Я вижу, что они играют в более высоком ритме, нежели в предыдущие сезоны".



"Они обладают великолепными игроками вроде Деклана Райса. Я его большой поклонник, а Мичейл Антонио всегда создает тебе проблемы своими перемещениями. Я восхищаюсь, какого рода человеком является Дэвид Мойес. Он похож на Роя Ходжсона, у них длинные и невероятные карьеры".



"Я бы тоже хотел, чтобы моя карьера продлилась много лет, в течение которых я бы сохранял страсть к работе".



"Я не могу забыть свой первый матч в Премьер-Лиге — мы играли против "Сандерленда", где тренером в то время был Дэвид Мойес. Он был так добр ко мне и дал кое-какие советы насчет Премьер-Лиги. Кстати, у меня есть друзья, болеющие за "Вест Хэм". Так что вперед, "молотки"! Посмотрим, что случится завтра".



"Их игра в этом сезоне говорит сама за себя. Дэвид Мойес прекрасно понимает футбол и обладает большим опытом. Я мечтаю однажды обрести такое же спокойствие, как у него и Карло Анчелотти".



"У них жизнь в стиле Будды. Эти тренеры спокойны в хорошие моменты, спокойны в любые моменты. Опыт позволяет им это. Завтра нам будет тяжело, потому что большие клубы испытывают проблемы против них", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.