Клопп рассчитывает на Хендерсона в концовке сезона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его капитан Джордан Хендерсон еще поможет команде в концовке сезона.

Ранее в пятницу "Ливерпуль" объявил, что Хендерсон перенес операцию на пахе и не вернется раньше апреля.



Согласно слухам, восстановление Джордана может занять как шесть недель, так и 12. Худший вариант означал бы пропуск остатка сезона и Чемпионата Европы, но Клопп надеется, что до этого не дойдет.



"Я не знаю, каков лучший сценарий. Это будет небыстро, но мы надеемся, что он еще сможет сыграть несколько матчей за нас в этом сезоне", — цитирует Клоппа The Independent.



Также в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" Юрген поделился хорошими новостями насчет Фабиньо, Джеймса Милнера и Диогу Жоты.



"Диогу провел уже две тренировки с командой и выглядел очень хорошо, однако он долго отсутствовал. Фаб возвращается к тренировкам с командой завтра, как и Джеймс", — добавил Клопп.