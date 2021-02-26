Мойес не променяет "Вест Хэм" на "Селтик"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что не променяет свой нынешний клуб на "Селтик".

На текущей неделе "Селтик" уволил Нила Леннона, и теперь находится в поисках нового рулевого. И Мойес называется прессой одним из кандидатов на вакантный пост.



Однако Дэвид, будучи шотландцем, не рвется в Глазго — даже несмотря на то, что его действующий контракт с "Вест Хэмом" истекает в конце сезона.



"У меня нет намерений уходить куда-либо. Я разговаривал с (совладельцем клуба) Дэвидом Салливаном о планах на будущее, но я не хочу, чтобы что-нибудь мешало тому, что мы делаем прямо сейчас".



"Я очень счастлив, потому что мы добились замечательного прогресса в "Вест Хэме", и я надеюсь, мы продолжим в том же духе", — цитирует Мойеса Goal.