Мойес не променяет "Вест Хэм" на "Селтик"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что не променяет свой нынешний клуб на "Селтик".
На текущей неделе "Селтик" уволил Нила Леннона, и теперь находится в поисках нового рулевого. И Мойес называется прессой одним из кандидатов на вакантный пост.
Однако Дэвид, будучи шотландцем, не рвется в Глазго — даже несмотря на то, что его действующий контракт с "Вест Хэмом" истекает в конце сезона.
"У меня нет намерений уходить куда-либо. Я разговаривал с (совладельцем клуба) Дэвидом Салливаном о планах на будущее, но я не хочу, чтобы что-нибудь мешало тому, что мы делаем прямо сейчас".
"Я очень счастлив, потому что мы добились замечательного прогресса в "Вест Хэме", и я надеюсь, мы продолжим в том же духе", — цитирует Мойеса Goal.
26.02.2021 16:00
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Спустя пяти лет скитаний Мойесу наконец-то подфортило с командой, владельцем и составом. А ведь в какой-то момент стало казаться, что на его тренерской карьере можно ставить крест. Воистину нашел для себя второй "Эвертон"
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