Мойес не променяет "Вест Хэм" на "Селтик"

Дэвид Мойес Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что не променяет свой нынешний клуб на "Селтик".

На текущей неделе "Селтик" уволил Нила Леннона, и теперь находится в поисках нового рулевого. И Мойес называется прессой одним из кандидатов на вакантный пост.

Однако Дэвид, будучи шотландцем, не рвется в Глазго — даже несмотря на то, что его действующий контракт с "Вест Хэмом" истекает в конце сезона.

"У меня нет намерений уходить куда-либо. Я разговаривал с (совладельцем клуба) Дэвидом Салливаном о планах на будущее, но я не хочу, чтобы что-нибудь мешало тому, что мы делаем прямо сейчас".

"Я очень счастлив, потому что мы добились замечательного прогресса в "Вест Хэме", и я надеюсь, мы продолжим в том же духе", — цитирует Мойеса Goal.


Метки Вест Хэм, Мойес, Селтик

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2021 16:00

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  1. empry 26.02.2021 16:37 # empry
    Спустя пяти лет скитаний Мойесу наконец-то подфортило с командой, владельцем и составом. А ведь в какой-то момент стало казаться, что на его тренерской карьере можно ставить крест. Воистину нашел для себя второй "Эвертон"

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