В результате жеребьевки "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" обрели своих соперников по стадии 1/8 финала Лиги Европы.

"Арсенал", который накануне только в самой концовке вырвал победу у "Бенфики", столкнется со своим прошлогодним обидчиком по Лиге Европы в лице "Олимпиакоса".



"Тоттенхэму", который в 1/16 финала дважды разгромил "Вольфсберг", предстоит испытание лидирующим в хорватском чемпионате загребским "Динамо".



А "Манчестер Юнайтед" пересечется с "Миланом" своего бывшего нападающего Златана Ибрагимовича.



Добавим, матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 11 и 18 марта.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы



"Аякс" (Голландия) — "Янг Бойз" (Швейцария)

"Динамо Киев" (Украина) — "Вильярреал" (Испания)

"Рома" (Италия) — "Шахтер" (Украина)

"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия)

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Тоттенхэм" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Милан" (Италия)

"Славия" (Чехия) — "Рейнджерс" (Шотландия)

"Гранада" (Испания) — "Мольде" (Норвегия)