Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы В результате жеребьевки "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" обрели своих соперников по стадии 1/8 финала Лиги Европы.

"Арсенал", который накануне только в самой концовке вырвал победу у "Бенфики", столкнется со своим прошлогодним обидчиком по Лиге Европы в лице "Олимпиакоса".

"Тоттенхэму", который в 1/16 финала дважды разгромил "Вольфсберг", предстоит испытание лидирующим в хорватском чемпионате загребским "Динамо".

А "Манчестер Юнайтед" пересечется с "Миланом" своего бывшего нападающего Златана Ибрагимовича.

Добавим, матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 11 и 18 марта.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

"Аякс" (Голландия) — "Янг Бойз" (Швейцария)
"Динамо Киев" (Украина) — "Вильярреал" (Испания)
"Рома" (Италия) — "Шахтер" (Украина)
"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия)
"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Тоттенхэм" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Милан" (Италия)
"Славия" (Чехия) — "Рейнджерс" (Шотландия)
"Гранада" (Испания) — "Мольде" (Норвегия)


Метки Арсенал, жеребьевка, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2021 15:20

Количество просмотров Просмотров: 2872

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  1. alexander-arnold 26.02.2021 16:34 # alexander-arnold
    F английским клубам в ЛЕ

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  2. hunter022 26.02.2021 16:24 # hunter022
    МЮ Милан вывеска лиги чемпионов в недавнем прошлом

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  3. royal-arsenal 26.02.2021 15:53 # royal-arsenal
    Опять эти греки.
    Надо им жестоко отомстить за прошлый год!!!!!

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  4. chelsea88 26.02.2021 15:51 # chelsea88
    Греки вые6ут никчёмный гейклуб.

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  5. reams 26.02.2021 15:48 # reams
    о норм, Арсенал считай у себя будет 2 игры проводить

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  6. kukuruzzo 26.02.2021 15:38 # kukuruzzo
    Попежим гречку

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