Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
В результате жеребьевки "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм" обрели своих соперников по стадии 1/8 финала Лиги Европы.
"Арсенал", который накануне только в самой концовке вырвал победу у "Бенфики", столкнется со своим прошлогодним обидчиком по Лиге Европы в лице "Олимпиакоса".
"Тоттенхэму", который в 1/16 финала дважды разгромил "Вольфсберг", предстоит испытание лидирующим в хорватском чемпионате загребским "Динамо".
А "Манчестер Юнайтед" пересечется с "Миланом" своего бывшего нападающего Златана Ибрагимовича.
Добавим, матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 11 и 18 марта.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
"Аякс" (Голландия) — "Янг Бойз" (Швейцария)
"Динамо Киев" (Украина) — "Вильярреал" (Испания)
"Рома" (Италия) — "Шахтер" (Украина)
"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия)
"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Тоттенхэм" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Милан" (Италия)
"Славия" (Чехия) — "Рейнджерс" (Шотландия)
"Гранада" (Испания) — "Мольде" (Норвегия)
26.02.2021 15:20
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Последние комментарии:
F английским клубам в ЛЕ
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МЮ Милан вывеска лиги чемпионов в недавнем прошлом
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Опять эти греки.
Надо им жестоко отомстить за прошлый год!!!!!
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Греки вые6ут никчёмный гейклуб.
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о норм, Арсенал считай у себя будет 2 игры проводить
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Попежим гречку
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