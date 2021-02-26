Фергюсон "мыл и массировал" ноги игрокам МЮ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Клейтон Блэкмор рассказал, что сэр Алекс Фергюсон мыл и массировал ноги игрокам своей команды.

Блэкмор дебютировал за "Юнайтед" еще при Роне Аткинсоне и работал с Фергюсоном на протяжении восьми первых лет шотландского тренера в клубе.



Блэкмор вспоминает, что в то время штат сотрудников "Юнайтед" был довольно скромным, и Фергюсону приходилось многое делать самому.



"Он сразу же попытался ликвидировать культуру выпивки. Наш босс опережал свое время. Он стал собирать нас по воскресеньям, чтобы мы оставались трезвыми".



"Учитывая количество нашего персонала, боссу самому приходилось массировать наши ноги. Это делали босс, Арчи (Нокс, ассистент) и Джим Макгрегор".



"Однажды он помыл мои ноги. Стоило ему дотронуться до моих ног, и на следующий день это было в газетах. Но нам не хватало сотрудников. У нас были только наш физиотерапевт Джим Макгрегор, сэр Алекс и Арчи".



"В обычный день этим бы занимался наш китмен. Потому что у босса и так было слишком много работы", — сообщил Блэкмор в официальном подкасте "Юнайтед".