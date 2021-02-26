Рефери Премьер-Лиги расплачиваются за свои ошибки

Рефери Премьер-Лиги приходится расплачиваться за свои ошибки — в прямом смысле этого слова.

В этом сезоне тема судейства вновь является крайне актуальной в Премьер-Лиге, несмотря на систему VAR, которая по замыслу должна помогать арбитрам.



Кому-то может показаться, что рефери, обслуживающие матчи высшего английского дивизиона, практически неуязвимы и не несут ответственности за свои ошибки.



Однако Daily Mail рассказывает, что зарплата рефери напрямую зависит от качества их работы. Судейский корпус (Professional Game Match Officials Limited) стимулирует арбитров с помощью бонусов.



Происходит это следующим образом: базовая зарплата рефери Премьер-Лиги в среднем составляет 110-120 тысяч фунтов в год, однако каждый арбитр может дополнительно получить бонус в размере до 50 тыс.



Данный бонус зависит от итогового места рефери в рейтинге — после каждого матча PGMOL выставляет арбитру оценку по 10-балльной шкале, и из этих оценок формируется рейтинг.



К примеру, обычная оценка рефери за матч — 8.4 из 10. Но в случае большой ошибки арбитр может получить только 7.9.