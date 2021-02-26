Рефери Премьер-Лиги расплачиваются за свои ошибки
Рефери Премьер-Лиги приходится расплачиваться за свои ошибки — в прямом смысле этого слова.
В этом сезоне тема судейства вновь является крайне актуальной в Премьер-Лиге, несмотря на систему VAR, которая по замыслу должна помогать арбитрам.
Кому-то может показаться, что рефери, обслуживающие матчи высшего английского дивизиона, практически неуязвимы и не несут ответственности за свои ошибки.
Однако Daily Mail рассказывает, что зарплата рефери напрямую зависит от качества их работы. Судейский корпус (Professional Game Match Officials Limited) стимулирует арбитров с помощью бонусов.
Происходит это следующим образом: базовая зарплата рефери Премьер-Лиги в среднем составляет 110-120 тысяч фунтов в год, однако каждый арбитр может дополнительно получить бонус в размере до 50 тыс.
Данный бонус зависит от итогового места рефери в рейтинге — после каждого матча PGMOL выставляет арбитру оценку по 10-балльной шкале, и из этих оценок формируется рейтинг.
К примеру, обычная оценка рефери за матч — 8.4 из 10. Но в случае большой ошибки арбитр может получить только 7.9.
26.02.2021 14:00
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Последние комментарии:
Мю за матч им больше заносит чем они зарабатывают за год, какие нах бонусы
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Тогда Дин и Марринер должны получать 6.5 за каждую игру. Даже не помню последний матч, где они не чудили
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Клаттенбург после каждой игры мю 10.2 получал
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Им шотландские быдло-девки такие допы намучивают, что им эти штрафы как неxyй вообще.
А так лол, конечно, как из года в год только хуже и хуже качество их работы, а в фа даже мысли, чтоб заменить этих ебланов, не допускают.
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Уэбб всегда 10 получал
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