Рефери Премьер-Лиги расплачиваются за свои ошибки

Майк Дин Рефери Премьер-Лиги приходится расплачиваться за свои ошибки — в прямом смысле этого слова.

В этом сезоне тема судейства вновь является крайне актуальной в Премьер-Лиге, несмотря на систему VAR, которая по замыслу должна помогать арбитрам.

Кому-то может показаться, что рефери, обслуживающие матчи высшего английского дивизиона, практически неуязвимы и не несут ответственности за свои ошибки.

Однако Daily Mail рассказывает, что зарплата рефери напрямую зависит от качества их работы. Судейский корпус (Professional Game Match Officials Limited) стимулирует арбитров с помощью бонусов.

Происходит это следующим образом: базовая зарплата рефери Премьер-Лиги в среднем составляет 110-120 тысяч фунтов в год, однако каждый арбитр может дополнительно получить бонус в размере до 50 тыс.

Данный бонус зависит от итогового места рефери в рейтинге — после каждого матча PGMOL выставляет арбитру оценку по 10-балльной шкале, и из этих оценок формируется рейтинг.

К примеру, обычная оценка рефери за матч — 8.4 из 10. Но в случае большой ошибки арбитр может получить только 7.9.


Метки PGMOL, рефери

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2021 14:00

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  1. vyrentz 26.02.2021 15:18 # vyrentz
    Мю за матч им больше заносит чем они зарабатывают за год, какие нах бонусы

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  2. halamadrid94 26.02.2021 14:57 # halamadrid94
    Тогда Дин и Марринер должны получать 6.5 за каждую игру. Даже не помню последний матч, где они не чудили

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  3. infamous 26.02.2021 14:45 # infamous
    Клаттенбург после каждой игры мю 10.2 получал

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  4. gerrard08 26.02.2021 14:24 # gerrard08
    Им шотландские быдло-девки такие допы намучивают, что им эти штрафы как неxyй вообще.
    А так лол, конечно, как из года в год только хуже и хуже качество их работы, а в фа даже мысли, чтоб заменить этих ебланов, не допускают.

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  5. januzaj00 26.02.2021 14:06 # januzaj00
    Уэбб всегда 10 получал

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