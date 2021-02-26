Хендерсон перенес операцию на пахе и вернется в апреле

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон перенес операцию на паховой области и вернется в строй не раньше апреля.

Хендерсон, который последние недели вынужденно играл центрального защитника, травмировался во время дерби против "Эвертона" в прошлую субботу.



После углубленного обследования и посещения профильного специалиста в Лондоне было решено, что для Джордана будет лучшего всего лечь под нож хирурга.



Как гласит официальное заявление мерсисайдского клуба, "корректирующая процедура" на приводящей мышце прошла успешно, и Хендерсон немедленно приступает к реабилитации.



"Ливерпуль" не устанавливает точных сроков по возвращению Джордана в строй, лишь сообщая, что этого не случится раньше окончания международного перерыва в конце марта.



Издание Daily Mail добавляет, что реалистичный срок, в течение которого будет отсутствовать 30-летний англичанин — это шесть-восемь недель.



Таким образом, Хендерсон точно пропустит матчи Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед", "Челси", "Фулхэма", "Вулверхэмптона" и "Арсенала", а также ответную встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".