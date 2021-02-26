Дайер не согласился с Моуриньо

Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер отверг предположение своего тренера Жозе Моуриньо о проблемах с уверенностью в себе.

В этом сезоне Дайер отметился несколькими ошибками, которые приводили к пропущенным голам. Как и вся команда, в последние недели Эрик выглядит просто ужасно.



Ранее в феврале Моуриньо предположил, что его подопечный переживает кризис уверенности в себе, но Дайер с этим согласиться не может.



"Если говорить об уверенности в себе, то я не чувствую, что испытываю с этим проблемы весь сезон. Прежде у меня были периоды, когда моя уверенность в себе находилась на низком уровне, поэтому я знаю, каково это, и в нынешнем сезоне я этого не чувствую. Важнее всего осознавать реальное положение вещей, потому что восприятие людей иногда может расходиться с реальностью".



"В данный момент у нас сложный период, поэтому нужно учитывать контекст. Я доволен своим уровнем на протяжении большей части сезона. У меня действительно случился спад, но этот спад коррелирует с общим спадом команды и нашей игрой в целом. Я не думаю, что в этом сезоне у меня когда-либо были проблемы с уверенностью в себе, как прежде".



"Я большой мальчик, и это безжалостная профессия, поэтому я стараюсь изо всех сил каждый раз, когда получаю шанс. Я всегда стараюсь быть лучшей версией себя, я стараюсь прибавлять на каждой тренировке. Я знаю, что у меня могут быть хорошие матчи и плохие матчи, но я всегда расслаблен, потому что я знаю, что выкладываюсь без остатка".



"Все, что снаружи, на меня особо не влияет, потому что я уверен в себе и уверен в том, что всегда стараюсь изо всех сил. Иногда получается хорошо, иногда плохо, но стараюсь я всегда одинаково", — цитирует Дайера The Guardian.