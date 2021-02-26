Эллардайс предупредил игроков "Вест Бромвича" о последствиях вылета

Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс заявил, что вылет из Премьер-Лиги навредит только самим игрокам, но не его репутации.

66-летний Эллардайс брался за работу на "Хоторнс" в середине декабря с репутацией специалиста, который за свою карьеру никогда не вылетал из Премьер-Лиги.



Однако в 13 матчах при Большом Сэме "дрозды" одержали только одну победу и сейчас находятся аж в 11 очках от спасительного места.



Эллардайс заранее предупреждает своих игроков, что понижение в классе скажется на их зарплатах. А вот насчет себя Сэм спокоен.



"Будущее игроков находится в их руках. Если мы лишимся статуса клуба Премьер-Лиги, игроков ждет значительное понижение зарплат. Они сами согласились на это, подписав контракты".



"Что касается меня, то я буду опустошен, если клуб не сможет остаться в Премьер-Лиге на первый сезон после возвращения фанатов".



"Я не буду счастлив, но моя репутация не слишком пострадает, потому что люди знают, на что я способен. Когда ты зарекомендовавший себя тренер, тебе регулярно поступают предложения. Это не то, чего я хочу, но так может случиться", — цитирует Эллардайса Sky Sports.