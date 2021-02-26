Артета: "Полностью доверяю Обамеянгу"

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга за реакцию на промах в первом матче против "Бенфики".

Обамеянг оказался под шквалом критики после своего убойного промаха в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп даже громогласно заявил, что Пьер-Эмерик "потерял свою суперсилу".



Однако именно Обамеянг открыл счет в ответной встрече с "Бенфикой", и он же за три минуты до конца забил свой второй гол, который принес "канонирам" победу 3:2 и выход в следующий раунд турнира. Как признается Артета, он никогда не сомневался в подопечном.



"Я полностью доверяю ему, потому что он имеет моменты, и ты знаешь, что Оба будет забивать голы, имея моменты".



"В Риме он упустил три-четыре шанса, и обычно это три гола для него. Он должен был отреагировать, и было замечательно наблюдать в последние дни, что он расстроен и хочет стать лучше, а не просто жалеет себя. Я очень доволен тем, что он сделал сегодня вечером", — цитирует Артету Evening Standard.