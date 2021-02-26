Возвращение Погба задерживается
Полузащитник Поль Погба все еще находится в "нескольких неделях" от возвращения к выступлениям за "Манчестер Юнайтед".
Выдав свой лучший отрезок в сезоне, 6 февраля против "Эвертона" Погба получил травму бедра. Изначально ожидалось, что Поль вернется в строй в начале марта.
Однако после безголевого матча Лиги Европы против "Реал Сосьедад" в четверг вечером главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер дал понять, что 27-летний француз задержится в лазарете.
"Поль будет отсутствовать еще несколько недель".
"Что касается Скотти (Мактоминея), Донни (Ван де Бека), Эдинсона (Кавани), мы надеемся, что они будут доступных на выходных. Дэна Джеймса мы еще осмотрим", — сообщил Сульшер BT Sport.
26.02.2021 09:00
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