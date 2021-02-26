"Челси" все увереннее в покупке Холанда

"Челси" продвигается в переговорах о приобретении нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В своем интервью BBC на текущей неделе агент Мино Райола поведал, что у Холанда есть четыре варианта в Премьер-Лиге. По всей видимости, речь идет о "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуле" и как раз "Челси".



По информации Eurosport.co.uk, "синие" уже вовсю работают над трансфером 20-летнего игрока сборной Норвегии, договариваясь с Райолой и посредниками.



На "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что им удалось произвести впечатление на лагерь Холанда. Потраченные прошлым летом 220 миллионов фунтов на укрепление состава, несмотря на глобальный кризис, и назначения Томаса Тухеля главным тренером, наилучшим образом демонстрируют амбиции лондонского клуба.



"Синие" считают, что у них есть все компоненты, чтобы стать главным конкурентом "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге на ближайшие годы, особенно если Холанд выберет команду Тухеля.



Естественно, Холанд не выберет "Челси", если "синие" не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон, так что Эрлинг определится со своим будущим только летом.