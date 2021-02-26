"Челси" все увереннее в покупке Холанда

Эрлинг Холанд "Челси" продвигается в переговорах о приобретении нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В своем интервью BBC на текущей неделе агент Мино Райола поведал, что у Холанда есть четыре варианта в Премьер-Лиге. По всей видимости, речь идет о "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуле" и как раз "Челси".

По информации Eurosport.co.uk, "синие" уже вовсю работают над трансфером 20-летнего игрока сборной Норвегии, договариваясь с Райолой и посредниками.

На "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что им удалось произвести впечатление на лагерь Холанда. Потраченные прошлым летом 220 миллионов фунтов на укрепление состава, несмотря на глобальный кризис, и назначения Томаса Тухеля главным тренером, наилучшим образом демонстрируют амбиции лондонского клуба.

"Синие" считают, что у них есть все компоненты, чтобы стать главным конкурентом "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге на ближайшие годы, особенно если Холанд выберет команду Тухеля.

Естественно, Холанд не выберет "Челси", если "синие" не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон, так что Эрлинг определится со своим будущим только летом.


Метки Боруссия, Холанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1198

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. serg34 26.02.2021 08:54 # serg34
    Пенсы не могут раскрывать игроков (Азар и Жиру исключение), Вернер, Хаверц, Торрес, Ковачич, Арисабалага... и это только я 30 секунд повспоминал, а там их целая армия. Если купят то загубят

    (ответить)

  2. mixmaster 26.02.2021 08:45 # mixmaster
    уж лучше в МЮ. Перейдет в этот недоклуп и погубит карьеру, аки салах, кдб и остальные.

    (ответить)

  3. asnural 26.02.2021 08:40 # asnural
    Мимичиский брат фила джонса

    (ответить)

  4. heyoung 26.02.2021 08:03 # heyoung
    как Торрес будет молчать в Челси

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: