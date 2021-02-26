"Челси" все увереннее в покупке Холанда
"Челси" продвигается в переговорах о приобретении нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
В своем интервью BBC на текущей неделе агент Мино Райола поведал, что у Холанда есть четыре варианта в Премьер-Лиге. По всей видимости, речь идет о "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуле" и как раз "Челси".
По информации Eurosport.co.uk, "синие" уже вовсю работают над трансфером 20-летнего игрока сборной Норвегии, договариваясь с Райолой и посредниками.
На "Стэмфорд Бридж" чувствуют, что им удалось произвести впечатление на лагерь Холанда. Потраченные прошлым летом 220 миллионов фунтов на укрепление состава, несмотря на глобальный кризис, и назначения Томаса Тухеля главным тренером, наилучшим образом демонстрируют амбиции лондонского клуба.
"Синие" считают, что у них есть все компоненты, чтобы стать главным конкурентом "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге на ближайшие годы, особенно если Холанд выберет команду Тухеля.
Естественно, Холанд не выберет "Челси", если "синие" не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон, так что Эрлинг определится со своим будущим только летом.
26.02.2021 08:00
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Пенсы не могут раскрывать игроков (Азар и Жиру исключение), Вернер, Хаверц, Торрес, Ковачич, Арисабалага... и это только я 30 секунд повспоминал, а там их целая армия. Если купят то загубят
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уж лучше в МЮ. Перейдет в этот недоклуп и погубит карьеру, аки салах, кдб и остальные.
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Мимичиский брат фила джонса
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как Торрес будет молчать в Челси
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