Артета рад за Себальоса

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что испытал облегчение за полузащитника Дани Себальоса после победы 3:2 над "Бенфикой" в Лиге Европы.

Именно Себальос стал виновником назначения штрафного, с которого "Бенфике" в концовке первого тайма удалось ответить на гол Пьер-Эмерика Обамеянга.



Во втором тайме ответного матча 1/16 финала Дани еще раз подвел свою команду, неосмотрительно скинув мяч головой назад и позволив Рафе Силве сделать счет 1:2 в пользу "Бенфики".



Ценой героических усилий "канонирам" удалось забить дважды и вырвать победу, заодно оформив выход в следующий раунд турнира. Артета рад, что все обошлось и что его находящийся в аренде игрок не стал изгоем.



"За Дани я рад особенно, потому что он он тот игрок, для которого его профессия является самой важной вещью в жизни".



"Если бы эта ошибка, которую он совершил, стоила бы команде вылета из турнира, это было бы очень тяжело в психологическом плане".



"В такой момент тебе и нужны игроки вроде Обы, Букайо (Сака), Кирана (Тирни), которые соорудили голы и спасли его из сложной ситуации. Это был славный момент", — цитирует Артету Evening Standard.