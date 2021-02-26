Деклан Райс: Из "Челси" в "Вест Хэм". И обратно?

Деклан Райс — один из самых востребованных молодых игроков в Премьер-Лиге с английским паспортом. Воспитанник "Челси" раскрылся в "Вест Хэме", став ключевым элементом команды Дэвида Мойеса, удивляющей всех в этом сезоне.

Деклан Райс не расставался с мячом с самого детства. "Есть фотографии, на которых я дома, в заснеженном саду, в подгузнике, но уже пытаюсь пинать мяч — как только научился ходить", — вспоминает свое детство Деклан в интервью веб-сайту FA, после первого вызова в сборную Англии.



"Просто у меня всегда был мяч — в руках или в ногах — теннисный, баскетбольный, футбольный. Я всегда подбирал его и лупил по нему — думаю, родители уже с тех пор знали, чем я хочу заниматься всю жизнь".



"Я должен поблагодарить своего отца, потому что он все время помогал мне: водил в местный парк, чтобы я мог побегать с мячом, играл со мной или пинал мне мяч с пяти ярдов. Я самый младший из трех братьев. Коннор и Джордан немного старше меня, поэтому в детстве я постоянно играл в футбол со старшими парнями".



"Когда мне было шесть или семь лет, я играл с ними пятеро на пятеро, и никто не мог поверить, что такой маленький мальчик мог обвести полкоманды. Думаю, уже тогда многие понимали, что мне суждено чего-то добиться в футболе, но мне пришлось пройти долгий и трудный путь, чтобы оказаться там, где я сейчас".



"Если бы у меня не было тех игр с братьями и их товарищами, кто знает, могло ли случиться то, что случилось со мной. В отличие от большинства моих нынешних партнеров по "Вест Хэму", я никогда не играл в детстве в организованный футбол — мой путь был немного другим. Мои братья играли за местные команды, но у Джордана случилась тяжелая травма, и он разочаровался в футболе, а Коннор был хорош, но тоже в какой-то момент утратил энтузиазм".



"Мой отец видел, как это происходило: дети играли в матчах, родители кричали на бровке. Он не хотел, чтобы я был частью этого, потому я просто играл в свое удовольствие с друзьями. Он хотел, чтобы я был ребенком, который наслаждается детством. Но несмотря на то, что я не состоял ни в одной детской команде в то время, мои навыки постоянно улучшались".



"Мой двоюродный брат уже был в академии "Челси", и он попытался устроить мне просмотр, но там сказали, что я должен состоять в какой-то команде. Очевидно, что это непросто, когда ее у тебя нет. Но в конце концов мне удалось получить приглашение на предварительный просмотр, а когда я на нем преуспел, мне дали возможность пройти полноценный отбор в команду. Мне удалось хорошо проявить себя и в тот день, а все остальное — уже история. Я оказался в академии "Челси", где начал учиться и постепенно развиваться".



"Также у нас поблизости был молодежный клуб, который мне очень нравился — я бывал там каждый день, когда не тренировался в "Челси", и мог практиковать там все, над чем меня просили поработать тренеры. Над такими вещами, как работа над левой ногой, общие технические навыки и ведение мяча".



"Кроме того, я очень любил школьный футбол — это было невероятно. Когда я учился в школе Грэй Корт в Хэме, у нас была одна из лучших школьных команд страны того времени. Помню, когда я впервые попал туда в седьмом классе, никто не поверил, что я занимаюсь в академии "Челси". Потому, когда начались школьные соревнования, многих удивляло то, что я пропускал много игр. Только когда я несколько раз сыграл за школьную команду в чемпионате, мне поверили, что я из "Челси". Мне так понравилось, что я уговорил школьного учителя Уиллмора перенести традиционное время школьных матчей на час раньше, чтобы я мог успевать на тренировки в академию".



"Я помню, как после такой школьной игры спешил на тренировку — мама мне давала лоток с макаронами, которые я съедал по дороге на тренировку (есть и другая версия от лучшего друга Деклана Мейсона Маунта: часто макароны оказывались в кустах или становились обедом для собак, — прим.). Я очень любил школьный футбол. Как-то мы вышли в финал Кубка графства Суррей и играли против команды из Кройдона, за которую были заявлены несколько парней из академий "Пэлас" и "Челси". После того финала один из моих друзей из школьной команды попал на просмотр в "Челси", и он был действительно хорош, но не сумел впечатлить тренеров. Это показывает, насколько сложно было пробиться в тех условиях, когда вокруг было много талантливых ребят".



Деклан Райс не смог пройти в "Челси" весь путь от воспитанника академии до игрока первой команды, так как в 2014 году его отчислили как бесперспективного. Он сразу же был принят в академию "Вест Хэма", но этот переход проходил очень болезненно, так как в "Челси" у Деклана было много друзей, в частности — Мейсон Маунт, с которым Райс проводит большую часть свободного времени и сейчас.



В "Вест Хэме" Деклану было не так комфортно, как в "Челси", он скучал по друзьям, но все же сосредоточился на развитии своей карьеры и, как видим, добился больших успехов. Прошлым летом он был самым желанным на трансферном рынке игроком для Фрэнка Лэмпарда, но селекционный отдел клуба имел другие приоритеты, да и "Вест Хэм" не хотел расставаться со своим главным активом. Сейчас "молотки" говорят, что не отпустят Райса за сумму меньше 80 миллионов фунтов, но "Челси" после отставки Лэмпарда утратил интерес к возвращению своего воспитанника.



Поиграть с Маунтом на взрослом уровне Райс может в сборной Англии, где оба товарища, которых окружающие в шутку называют "Тупой и еще тупее", уже успели дебютировать практически в одно время. Путь в сборную Англии для Райса не был банальным, так как на молодежном уровне он выступал за Ирландию, но, как и Джек Грилиш в свое время, при переходе на взрослый уровень Деклан выбрал Англию. Его дедушка родом из Корка, но родители Райса и он сам — уроженцы Лондона. Райс даже сыграл в товарищеских матчах за Ирландию, но затем принял решение сменить сборную, так как естественно, видел больше перспектив в стане "трех львов".



В последних успехах "Вест Хэма" Деклану Райсу отводится ключевая роль — именно его работа в центре поля позволяет получить необходимую игровую свободу чеху Соучеку, связка с которым стала очень успешной в этом сезоне. Райс не только контролирует опорную зону и является надежным щитом для обороны "Вест Хэма", он опасен при стандартах, обладает сильным дальним ударом и хорош при игре в пас, что делает его также желанной трансферной целью для "Манчестер Сити".



Очевидно, что "Вест Хэм" уже ближайшим летом получит несколько предложений по своему бриллианту, которого многие эксперты считают будущим капитаном сборной Англии. При этом многие отмечают, что с Райсом в качестве лидера, стиль игры сборной будет не слишком ярким, но эффективным. Деклан — не тот игрок, который будет что-то усложнять. Он хорош в единоборствах, обладает навыками игры в центре обороны, но у Дэвида Мойеса располагается в основном на позиции опорного полузащитника, развивая свои навыки на этом месте с каждым матчем.



Позиция Райса понятна Дэвиду Мойесу — он желает в скором времени оказаться в клубе, который регулярно играет в еврокубках, чтобы сделать следующий шаг в развитии своей карьеры. Но для Райса приоритетом является также жизнь в Лондоне, где он вырос и чувствует себя комфортно, потому, вероятно, он может быть интересен "Арсеналу" и "Тоттенхэму", если "Челси" все же откажется от приобретения Деклана. Сложно сказать наверняка, почему селекционный отдел "синих" забраковал переход Райса прошлым летом, несмотря на то, что его очень сильно хотел видеть в команде менеджер и прогресс игрока был заметен и очевиден еще тогда. Сейчас цена на Райса выросла, а заполучить его захотят и оба клуба из Манчестера.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru