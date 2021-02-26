"Лестер" вылетел из Лиги Европы
"Лестер" завершил выступление в Лиге Европы, проиграв ответный матч 1/16 финала против пражской "Славии" со счетом 0:2.
В первом тайме "лисы" имел некоторое игровое преимущество, но забить, как и в первой встрече команд, вновь никому не удалось.
Зато второй тайм начался с гола. Притаившийся за спиной защитника Лукаш Провод пробил в касание с линии вратарской после передачи с левого фланга — 0:1.
"Лестер" был вынужден рисковать, но в итоге пропустил еще раз. На 79-й минуте Абдалла Сима дальним ударом установил окончательный счет — 0:2.
"Лестер" вылетел из турнира, однако печалиться "лисам" не стоит — их дела в Премьер-Лиге идут прекрасно, и место в топ-4 может стать отличным утешением.
"Лестер" (Англия) — "Славия" (Чехия) — 0:2 (0:0) по сумме двух матчей — 0:2
Голы: Провод 49, Сима 79.
"Лестер": Шмейхель, Амарти (Перейра 61), Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Чоудури (Барнс 61), Тилеманс, Ундер (Тавареш 80), Олбрайтон (Кастань 61), Варди.
26.02.2021 01:00
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Последние комментарии:
чехи на опыте и классе прошли лис. но оно и к лучшему, ЛЕ в любом случае не покорилась бы Лестеру, а вылетать позже - только зря силы расходовать.
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Ожидаемо Брендан лажает в Европе.
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