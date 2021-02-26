МЮ комфортно прошел "Реал Сосьедад", сыграв без голов

Амад Диалло Сыграв 0:0 с "Реал Сосьедад и пользуясь перевесом в четыре гола после первого матча, "Манчестер Юнайтед" шагнул в 1/8 финала Лиги Европы.

"Красные дьяволы" довольно вальяжно начали матч, за что едва не поплатились. На 12-й минуте Даниэль Джеймс сфолил на краю своей штрафной, а рефери назначил пенальти. К 11-метровой отметке подошел Микель Оярсабаль — и даже не попал в створ!

Эпизод с пенальти заставил хозяев взбодриться и забрать инициативу в свои руки. А на 24-й минуте Бруну Фернандеш даже пробил в перекладину после паса назад от Фреда в штрафной.

"Юнайтед" продолжал контролировать игру, довольно регулярно бил, но создаваемые моменты не тянули на голевые.

На второй тайм Оле Гуннар Сульшер выпустил Маркуса Рэшфорда, и атакующая игра "дьяволов" преобразилась — правда, забить по-прежнему никому не удавалось. Аксель Туанзебе, также вышедший на замену, поразил чужие ворота после подачи углового, однако гол был отменен из-за фола Виктора Линделефа.

Вскоре игра стала затухать. "Юнайтед" остепенился, последовали многочисленные замены, да и силы были уже на исходе. В итоге матч так и закончился — 0:0.

В этой паре все было ясно уже после первой встречи. По какой-то причине команды не пожелали сыграть в открытый футбол и подарить болельщикам зрелище. "Юнайтед" должен быть расстроен результатом матча, а вот "Реал Сосьедад" может сказать, что вылетает с высоко поднятой головой.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Сосьедад" (Испания) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 4:0

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака (Уильямс 45), Байи, Линделеф, Теллес, Фред (Туанзебе 45), Матич, Гринвуд (Шортайр 76), Фернандеш (Рэшфорд 45), Джеймс (Диалло 59), Мартиаль.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2021 00:55

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  1. brown-ale 26.02.2021 01:04 # brown-ale
    Я так и не понял, зачем Сольскьяер выпустил Бруну.

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  2. nemovista 26.02.2021 00:59 # nemovista
    Просто пробыли на поле. Хорошо основа немного отдохнула.

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