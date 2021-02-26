МЮ комфортно прошел "Реал Сосьедад", сыграв без голов

Сыграв 0:0 с "Реал Сосьедад и пользуясь перевесом в четыре гола после первого матча, "Манчестер Юнайтед" шагнул в 1/8 финала Лиги Европы.

"Красные дьяволы" довольно вальяжно начали матч, за что едва не поплатились. На 12-й минуте Даниэль Джеймс сфолил на краю своей штрафной, а рефери назначил пенальти. К 11-метровой отметке подошел Микель Оярсабаль — и даже не попал в створ!



Эпизод с пенальти заставил хозяев взбодриться и забрать инициативу в свои руки. А на 24-й минуте Бруну Фернандеш даже пробил в перекладину после паса назад от Фреда в штрафной.



"Юнайтед" продолжал контролировать игру, довольно регулярно бил, но создаваемые моменты не тянули на голевые.



На второй тайм Оле Гуннар Сульшер выпустил Маркуса Рэшфорда, и атакующая игра "дьяволов" преобразилась — правда, забить по-прежнему никому не удавалось. Аксель Туанзебе, также вышедший на замену, поразил чужие ворота после подачи углового, однако гол был отменен из-за фола Виктора Линделефа.



Вскоре игра стала затухать. "Юнайтед" остепенился, последовали многочисленные замены, да и силы были уже на исходе. В итоге матч так и закончился — 0:0.



В этой паре все было ясно уже после первой встречи. По какой-то причине команды не пожелали сыграть в открытый футбол и подарить болельщикам зрелище. "Юнайтед" должен быть расстроен результатом матча, а вот "Реал Сосьедад" может сказать, что вылетает с высоко поднятой головой.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Сосьедад" (Испания) — 0:0 (0:0) по сумме двух матчей — 4:0



"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака (Уильямс 45), Байи, Линделеф, Теллес, Фред (Туанзебе 45), Матич, Гринвуд (Шортайр 76), Фернандеш (Рэшфорд 45), Джеймс (Диалло 59), Мартиаль.