ПСЖ и "Интер" вступили в борьбу за Вейналдума

ПСЖ и "Интер" вступили в борьбу за полузащитника Джорджиньо Вейналдума, чей уход из "Ливерпуля" выглядит все вероятнее.

Вейналдум остается ключевым игроком "Ливерпуля", приняв участие во всех 25 матчах "красных" в этом сезоне Премьер-Лиги. Однако контракт Джорджиньо истекает через считанные месяцы, а переговоры о новой сделке давно находятся в тупике.



Претендентом номер один на Вейналдума остается "Барселона", где трудится бывший тренер Джорджиньо по сборной Голландии в лице Рональда Кумана.



Однако Le Parisien утверждает, что в приглашении Вейналдума свободным агентом очень заинтересован ПСЖ, а FC Inter News сватает 30-летнего голландца в "Интер".



Отметим, что Вейналдум уже волен вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения "Ливерпуля". Чем больше у Джорджиньо появляется вариантов на стороне, тем сложнее "красным" становится удержать игрока.