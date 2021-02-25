"Арсенал" вырвал победу у "Бенфики" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Поздний гол Пьер-Эмерика Обамеянга позволил "Арсеналу" вырвать победу 3:2 над "Бенфикой", а вместе с ней — и путевку в 1/8 финала Лиги Европы.
В начале матча шла совершенно равная игра и без моментов. Команды лишь присматривались друг к другу.
А на 21-й минуте "канониры" открыли счет. Букайо Сака сделал скрытую передачу низом в штрафную площадь на открывание Пьер-Эмерика Обмеянга, который в касание подсек мяч перед голкипером — 1:0.
Открыв счет, "Арсенал" отдал мяч сопернику, но в целом контролировал игру, потому что у "Бенфики" моментов не возникало.
Тем не менее, незадолго до перерыва счет стал равным. Диогу Гонсалвеш блестяще исполнил штрафной, обведя стенку и направив мяч под перекладину — 1:1.
Второй тайм начался с гола Обамеянга, однако радость "канониров" была прервана лайнсменом — офсайд!
Прошло еще 10 минут, и случилось нечто неожиданное. Дани Себальос, виновник назначения штрафного, с которого "Бенфика" забила свой первый гол, неудачно скинул мяч головой назад, а Рафа Силва совершил перехват, проскочил мимо Бернда Лено и поразил пустые ворота — 1:2.
"Арсеналу" терять было нечего, поэтому Микель Артета погнал свою команду вперед, также выпустив на замену Томаса Партея и Виллиана.
Натиск "канониров" принес свои плоды уже на 67-й минуте. Получив пас от Виллиана на краю штрафной площади, Киран Тирни оторвался от опекуна и пробил низом в дальний угол ворот — 2:2.
"Арсеналу" нужно было забивать еще один гол, однако "Бенфике" удалось отодвинуть игру от своих ворот. Вдобавок гости регулярно огрызались контратаками, тогда как у хозяев моменты перестали возникать.
И все-таки "канониры" наиграли еще на один гол. На 87-й минуте Сака навесил с правого края штрафной к дальней штанге, куда подоспел Обамеянг, подставив свою голову — 3:2.
"Бенфика" встрепенулась, но времени оставалось в обрез. На третьей компенсированной минуте мяч попал в штангу ворот Лено, однако уже был зафиксирован офсайд.
"Арсенал" потрепал нервы своим болельщикам, но все же нашел выход из затруднительного положения и победил с нужным счетом, исправив ляпы Дани Себальоса.
"Арсенал" (Англия) — "Бенфика" (Португалия) — 3:2 (1:1) по сумме двух матчей — 4:3
Голы: Обамеянг 21, 87, Тирни 67 — Гонсалвеш 43, Рафа Силва 61.
"Арсенал": Лено, Беллерин (Лакасетт 78), Луис, Габриэль, Тирни, Себальос (Партей 63), Джака, Эдегор (Эльнени 90), Смит-Роу (Виллиан 63), Сака (Чемберс 90), Обамеянг.
"Бенфика": Хелтон, Гонсалвеш, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Тавареш 85), Рафа Силва, Вайгль (Вальдшмидт 90), Пицци (Эвертон 58), Таарабт (Пирес 58), Сеферович (Нуньес 57).
Предупреждение: Таарабт.
25.02.2021 22:55
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Последние комментарии:
Арсенал вытащили в 1/8 чисто из за фанатской базы, ибо повышает престиж второсортного турнира. Но с такой игрой Арсеналу не видать трофея. Проиграют финал, как два года назад в Баку
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Себу в резерв до конца сезона, а потом сразу в Мадрид.
Эдегор норм игрок.
Белерин тож в Париж пусть едет за полтинник.
Канониров с проходом.
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Кусок биомусора на чолсе88, открывай свой любящий заглатывать рот - буду наливать тебе Челси(ссанину). Но не спеши сразу проглатывать - мы ведь делаем коктейль - добавим тебе немножко тухелей(опарышей), хаверцов (грязи из под ногтей) и только потом уже, как любишь, можешь заглатывать.
Я знаю, что ты это читаешь, поскольку ты тратишь на Арсенал времени больше, чем на тебя тратит денег твой второй батя, который уже устал содержать тебя в твои 33 года.
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Себальоса после такого матча к бате Алиссона надо отправить.
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Отдать Дани назад Мадриду
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Хорошо что прошли дальше, хоть нервишки и потрепали
Канониров с победой
Наш фанат, залупенс88 опять под шконкой
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Молодцы канешно но проблему создали сами себе
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молодцы конечн за волю к победе, жаль правда не слили мусорный турик
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