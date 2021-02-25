"Арсенал" вырвал победу у "Бенфики" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Поздний гол Пьер-Эмерика Обамеянга позволил "Арсеналу" вырвать победу 3:2 над "Бенфикой", а вместе с ней — и путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

В начале матча шла совершенно равная игра и без моментов. Команды лишь присматривались друг к другу.



А на 21-й минуте "канониры" открыли счет. Букайо Сака сделал скрытую передачу низом в штрафную площадь на открывание Пьер-Эмерика Обмеянга, который в касание подсек мяч перед голкипером — 1:0.



Открыв счет, "Арсенал" отдал мяч сопернику, но в целом контролировал игру, потому что у "Бенфики" моментов не возникало.



Тем не менее, незадолго до перерыва счет стал равным. Диогу Гонсалвеш блестяще исполнил штрафной, обведя стенку и направив мяч под перекладину — 1:1.



Второй тайм начался с гола Обамеянга, однако радость "канониров" была прервана лайнсменом — офсайд!



Прошло еще 10 минут, и случилось нечто неожиданное. Дани Себальос, виновник назначения штрафного, с которого "Бенфика" забила свой первый гол, неудачно скинул мяч головой назад, а Рафа Силва совершил перехват, проскочил мимо Бернда Лено и поразил пустые ворота — 1:2.



"Арсеналу" терять было нечего, поэтому Микель Артета погнал свою команду вперед, также выпустив на замену Томаса Партея и Виллиана.



Натиск "канониров" принес свои плоды уже на 67-й минуте. Получив пас от Виллиана на краю штрафной площади, Киран Тирни оторвался от опекуна и пробил низом в дальний угол ворот — 2:2.



"Арсеналу" нужно было забивать еще один гол, однако "Бенфике" удалось отодвинуть игру от своих ворот. Вдобавок гости регулярно огрызались контратаками, тогда как у хозяев моменты перестали возникать.



И все-таки "канониры" наиграли еще на один гол. На 87-й минуте Сака навесил с правого края штрафной к дальней штанге, куда подоспел Обамеянг, подставив свою голову — 3:2.



"Бенфика" встрепенулась, но времени оставалось в обрез. На третьей компенсированной минуте мяч попал в штангу ворот Лено, однако уже был зафиксирован офсайд.



"Арсенал" потрепал нервы своим болельщикам, но все же нашел выход из затруднительного положения и победил с нужным счетом, исправив ляпы Дани Себальоса.



"Арсенал" (Англия) — "Бенфика" (Португалия) — 3:2 (1:1) по сумме двух матчей — 4:3



Голы: Обамеянг 21, 87, Тирни 67 — Гонсалвеш 43, Рафа Силва 61.



"Арсенал": Лено, Беллерин (Лакасетт 78), Луис, Габриэль, Тирни, Себальос (Партей 63), Джака, Эдегор (Эльнени 90), Смит-Роу (Виллиан 63), Сака (Чемберс 90), Обамеянг.



"Бенфика": Хелтон, Гонсалвеш, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Тавареш 85), Рафа Силва, Вайгль (Вальдшмидт 90), Пицци (Эвертон 58), Таарабт (Пирес 58), Сеферович (Нуньес 57).



Предупреждение: Таарабт.