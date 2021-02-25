"Арсенал" вырвал победу у "Бенфики" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Пьер-Эмерик Обамеянг Поздний гол Пьер-Эмерика Обамеянга позволил "Арсеналу" вырвать победу 3:2 над "Бенфикой", а вместе с ней — и путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

В начале матча шла совершенно равная игра и без моментов. Команды лишь присматривались друг к другу.

А на 21-й минуте "канониры" открыли счет. Букайо Сака сделал скрытую передачу низом в штрафную площадь на открывание Пьер-Эмерика Обмеянга, который в касание подсек мяч перед голкипером — 1:0.

Открыв счет, "Арсенал" отдал мяч сопернику, но в целом контролировал игру, потому что у "Бенфики" моментов не возникало.

Тем не менее, незадолго до перерыва счет стал равным. Диогу Гонсалвеш блестяще исполнил штрафной, обведя стенку и направив мяч под перекладину — 1:1.

Второй тайм начался с гола Обамеянга, однако радость "канониров" была прервана лайнсменом — офсайд!

Прошло еще 10 минут, и случилось нечто неожиданное. Дани Себальос, виновник назначения штрафного, с которого "Бенфика" забила свой первый гол, неудачно скинул мяч головой назад, а Рафа Силва совершил перехват, проскочил мимо Бернда Лено и поразил пустые ворота — 1:2.

"Арсеналу" терять было нечего, поэтому Микель Артета погнал свою команду вперед, также выпустив на замену Томаса Партея и Виллиана.

Натиск "канониров" принес свои плоды уже на 67-й минуте. Получив пас от Виллиана на краю штрафной площади, Киран Тирни оторвался от опекуна и пробил низом в дальний угол ворот — 2:2.

"Арсеналу" нужно было забивать еще один гол, однако "Бенфике" удалось отодвинуть игру от своих ворот. Вдобавок гости регулярно огрызались контратаками, тогда как у хозяев моменты перестали возникать.

И все-таки "канониры" наиграли еще на один гол. На 87-й минуте Сака навесил с правого края штрафной к дальней штанге, куда подоспел Обамеянг, подставив свою голову — 3:2.

"Бенфика" встрепенулась, но времени оставалось в обрез. На третьей компенсированной минуте мяч попал в штангу ворот Лено, однако уже был зафиксирован офсайд.

"Арсенал" потрепал нервы своим болельщикам, но все же нашел выход из затруднительного положения и победил с нужным счетом, исправив ляпы Дани Себальоса.

"Арсенал" (Англия) — "Бенфика" (Португалия) — 3:2 (1:1) по сумме двух матчей — 4:3

Голы: Обамеянг 21, 87, Тирни 67 — Гонсалвеш 43, Рафа Силва 61.

"Арсенал": Лено, Беллерин (Лакасетт 78), Луис, Габриэль, Тирни, Себальос (Партей 63), Джака, Эдегор (Эльнени 90), Смит-Роу (Виллиан 63), Сака (Чемберс 90), Обамеянг.

"Бенфика": Хелтон, Гонсалвеш, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Тавареш 85), Рафа Силва, Вайгль (Вальдшмидт 90), Пицци (Эвертон 58), Таарабт (Пирес 58), Сеферович (Нуньес 57).

Предупреждение: Таарабт.


Метки Арсенал, Бенфика, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2021 22:55

Количество просмотров Просмотров: 1444

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j24081993 25.02.2021 23:19 # j24081993
    Арсенал вытащили в 1/8 чисто из за фанатской базы, ибо повышает престиж второсортного турнира. Но с такой игрой Арсеналу не видать трофея. Проиграют финал, как два года назад в Баку

    (ответить)

  2. easports 25.02.2021 23:03 # easports
    Себу в резерв до конца сезона, а потом сразу в Мадрид.

    Эдегор норм игрок.

    Белерин тож в Париж пусть едет за полтинник.

    Канониров с проходом.

    (ответить)

  3. misha92 25.02.2021 23:01 # misha92
    Кусок биомусора на чолсе88, открывай свой любящий заглатывать рот - буду наливать тебе Челси(ссанину). Но не спеши сразу проглатывать - мы ведь делаем коктейль - добавим тебе немножко тухелей(опарышей), хаверцов (грязи из под ногтей) и только потом уже, как любишь, можешь заглатывать.

    Я знаю, что ты это читаешь, поскольку ты тратишь на Арсенал времени больше, чем на тебя тратит денег твой второй батя, который уже устал содержать тебя в твои 33 года.

    (ответить)

  4. brown-ale 25.02.2021 22:59 # brown-ale
    Себальоса после такого матча к бате Алиссона надо отправить.

    (ответить)

  5. hunter022 25.02.2021 22:58 # hunter022
    Отдать Дани назад Мадриду

    (ответить)

  6. unclearness 25.02.2021 22:57 # unclearness
    Хорошо что прошли дальше, хоть нервишки и потрепали
    Канониров с победой
    Наш фанат, залупенс88 опять под шконкой

    (ответить)

  7. faridmyu90 25.02.2021 22:56 # faridmyu90
    Молодцы канешно но проблему создали сами себе

    (ответить)

  8. reams 25.02.2021 22:55 # reams
    молодцы конечн за волю к победе, жаль правда не слили мусорный турик

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: