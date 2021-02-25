Тренер "Реал Сосьедад": "Это лучший "Юнайтед" за 10 лет"

Главный тренер "Реал Сосьедад" Иманоль Альгуасиль заявил, что за последние 10 лет "Манчестер Юнайтед" еще никогда не был так хорош, как сейчас.

"Юнайтед" произвел неизгладимое впечатление на Альгуасиля, когда неделю назад разгромил "Реал Сосьедад" со счетом 0:4 в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.



В преддверии ответного матча Альгуасиль выразил мнение, что Оле Гуннару Сульшеру удалось собрать команду, которая даже превосходит "Юнайтед" поздней эры сэра Алекса Фергюсона.



"Это лучший "Манчестер Юнайтед" за последние 10 лет. Они сражаются с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги. У них команда мирового уровня в плане физической готовности и мастерства, они правда хороши".



"Мы знаем, как сложно заставить "Манчестер Юнайтед" нервничать, даже если мы забьем первый гол. Но мы хотим навязать им борьбу".



"Мы постараемся выиграть матч, но прежде всего мы хотим доказать себе, что мы не так далеко от них", — цитирует Альгуасиля Manchester Evening News.