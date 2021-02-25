Анчелотти хочет, чтобы "Эвертон" переехал на новый стадион при нем

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что хочет продлить свой контракт и переехать с клубом на новый стадион.

На текущей неделе "Эвертон" сделал огромный шаг к обретению нового стадиона на 52,888 мест. После одобрения Лондона "ириски" смогут приступить к реализации этого амбициозного проекта стоимостью 500 миллионов фунтов.



Ожидается, что строительство продлится 150 недель и будет завершено к старту сезона 2024/25. И Анчелотти, чей контракт истекает в июне 2024, надеется оставаться у руля "Эвертона" к тому времени.



"Я бы хотел быть здесь к открытию нового стадиона. Это стало бы хорошим достижением для меня. Если я полностью отработаю свой рассчитанный до 2024 года контракт, это будет означать, что я проделал хорошую работу, а если ты проделал хорошую работу, то твой контракт не прекратится в 2024 году. Он продолжится".



"Пока я провел здесь один год, и я чувствую себя очень хорошо, поэтому я бы хотел провести здесь как можно больше времени", — цитирует Анчелотти The Guardian.