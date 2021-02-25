Анри покинул "Монреаль" и возвращается в Лондон

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри покинул должность главного тренера "Монреаля".

Еще несколько дней назад пресса ожидала, что на текущей неделе Анри возглавит "Борнмут", однако клуб Чемпионшипа предпочел 43-летнему французу Джонатана Вудгейта.



Тем не менее, Анри все равно покидает "Монреаль" и в ближайшее время не собирается браться за новую работу. Тьерри возвращается в Лондон к семье, которую он не видел 15 месяцев из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений.



"Я принял это решение с тяжелым сердцем. Прошлый год получился крайне сложным для меня лично. Из-за глобальной пандемии я не мог видеть своих детей. К сожалению, ограничения сохраняются, и в ближайшие месяцы ничего не изменится".



"Я чересчур тоскую по своим детям. Поэтому с глубокой грустью я принял решение вернуться в Лондон и покинуть "Монреаль", — сообщил Анри.



Добавим, Тьерри тренировал клуб МЛС с ноября 2019, до этого провалился в "Монако", а еще раньше поработал ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.