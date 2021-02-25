Матич рассказал, что оштрафовал себя
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассказал, что на прошлой неделе был вынужден оштрафовать себя, но виноват в этом Поль Погба.
Будучи одним из самых авторитетных игроков в раздевалке, Матич ответственен за назначение и сбор дисциплинарных штрафов в команде.
32-летний серб настолько строго следит за соблюдением установленных правил, что наказал даже себя.
"Должен признаться, аккурат перед матчем против "Ньюкасла" я оштрафовал себя. Я опоздал на собрание на две секунды, но правила одинаковы для каждого. Мне пришлось оштрафовать себя, потому что они заметили!"
"Я опоздал на собрание из-за того, что задержался на входе в помещение, разговаривая с Полем. Так что я попрошу его оплатить 50 процентов моего штрафа", — сообщил Матич официальному веб-сайту "Юнайтед".
25.02.2021 19:00
Просмотров: 1541
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А за симуляции есть штраф?
(ответить)
Бред собачий
(ответить)
Очень интересно, держите в курсе!
(ответить)
Был же нормальным когда играл в Чулсе?
(ответить)
Типичный е6анутый сектант.
(ответить)
погба красиво матича развел, а тот и не понял
(ответить)
дауны-победители
(ответить)
победители!
(ответить)
Дауны
(ответить)
ибанутые манки
(ответить)
Что за чушь?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий