Матич рассказал, что оштрафовал себя

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассказал, что на прошлой неделе был вынужден оштрафовать себя, но виноват в этом Поль Погба.

Будучи одним из самых авторитетных игроков в раздевалке, Матич ответственен за назначение и сбор дисциплинарных штрафов в команде.



32-летний серб настолько строго следит за соблюдением установленных правил, что наказал даже себя.



"Должен признаться, аккурат перед матчем против "Ньюкасла" я оштрафовал себя. Я опоздал на собрание на две секунды, но правила одинаковы для каждого. Мне пришлось оштрафовать себя, потому что они заметили!"



"Я опоздал на собрание из-за того, что задержался на входе в помещение, разговаривая с Полем. Так что я попрошу его оплатить 50 процентов моего штрафа", — сообщил Матич официальному веб-сайту "Юнайтед".