Матич рассказал, что оштрафовал себя

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассказал, что на прошлой неделе был вынужден оштрафовать себя, но виноват в этом Поль Погба.

Будучи одним из самых авторитетных игроков в раздевалке, Матич ответственен за назначение и сбор дисциплинарных штрафов в команде.

32-летний серб настолько строго следит за соблюдением установленных правил, что наказал даже себя.

"Должен признаться, аккурат перед матчем против "Ньюкасла" я оштрафовал себя. Я опоздал на собрание на две секунды, но правила одинаковы для каждого. Мне пришлось оштрафовать себя, потому что они заметили!"

"Я опоздал на собрание из-за того, что задержался на входе в помещение, разговаривая с Полем. Так что я попрошу его оплатить 50 процентов моего штрафа", — сообщил Матич официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Погба

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1541

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  1. alexander-arnold 25.02.2021 20:28 # alexander-arnold
    А за симуляции есть штраф?

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  2. vyrentz 25.02.2021 20:25 # vyrentz
    Бред собачий

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  3. arhangel777 25.02.2021 19:56 # arhangel777
    Очень интересно, держите в курсе!

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  4. asnural 25.02.2021 19:50 # asnural
    Был же нормальным когда играл в Чулсе?

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  5. gucman 25.02.2021 19:44 # gucman
    Типичный е6анутый сектант.

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  6. superperez101 25.02.2021 19:37 # superperez101
    погба красиво матича развел, а тот и не понял

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  7. lfcynwa 25.02.2021 19:16 # lfcynwa
    дауны-победители

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  8. januzaj00 25.02.2021 19:07 # januzaj00
    победители!

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  9. barstreetboy 25.02.2021 19:05 # barstreetboy
    Дауны

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  10. jabajaba 25.02.2021 19:04 # jabajaba
    ибанутые манки

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  11. danny949494 25.02.2021 19:01 # danny949494
    Что за чушь?

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