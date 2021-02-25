Антонио зовут выступать за сборную Ямайки

Нападающему "Вест Хэма" Мичейлу Антонио поступило предложение выступать за сборную Ямайки.

В свое время Антонио вызывался в сборную Англии при Сэме Эллардайсе и Гарете Саутгейте, но так и не сыграл ни одного матча на международном уровне.



Антонио, который родился в Лондоне от ямайских родителей, ранее уже получал предложение от Федерации футбола Ямайки. Это случилось в 2016 году, но тогда Мичейл еще не утратил надежду получить шанс в команде "трех львов".



Наблюдая за блестящей игрой 30-летнего Антонио в этом сезоне, Ямайка решила предпринять вторую попытку заманить переквалифицировавшегося в нападающего вингера под свои знамена.



Как сообщает Sky Sports, дебют Антонио за сборную Ямайки во время ближайшего международного перерыва маловероятен, но Мичейл может принять участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ в июле.



Добавим, что после прихода Дэвида Мойеса на тренерский мостик "молотобойцев" в прошлом сезоне Антонио поучаствовал в 15 голах в 33 матчах.