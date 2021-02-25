Артета ответил Рэднаппу насчет Обамеянга

Наставник "Арсенала" Микель Артета отреагировал на слова эксперта Sky Sports Джейми Рэднаппа о том, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг "потерял свою силу".

После убойного промаха Обамеянга в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" Рэднапп вынес неутешительный вердикт в отношении Обамеянга, заявив, что карьера капитана "канониров" близится к закату.



Однако Артета считает, что на Обамеянге еще рано ставить крест. Просто в данный момент 31-летний габонец переживает сложный период.



"Я не видел этих комментариев, но слышал о них".



"Я здесь для того, чтобы поддерживать абсолютно каждого игрока, и именно это я стараюсь делать все время".



"Я стараюсь давать им лучшие советы, а в сложные моменты готов подставить плечо, и мы делаем это всегда".



"Думаю, лучше всего, когда за тебя говорит твоя игра. Семью днями ранее он сделал хет-трик против "Лидса", хотя мог забивать четыре или пять. Он снова был нашим главным игроком".



"Он легко мог сделать хет-трик против "Бенфики", учитывая свое мастерство, и тогда вы говорили бы по-другому".



"В конце концов все сводится к тому, чтобы отправить мяч в сетку, и это то, что делает его счастливым", — цитирует Артету Goal.