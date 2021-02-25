Джонсон считает, что "Ливерпуль" может уволить Клоппа в следующем сезоне
Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что главному тренеру "красных" Юргену Клоппу может грозить увольнение — но только в следующем сезоне.
После четырех домашних поражений подряд в Премьер-Лиге "Ливерпуль" был отброшен на шестое место. Клопп уже признал поражение в чемпионской гонке, но теперь под вопросом даже попадание "красных" в Лигу Чемпионов.
По мнению Джонсона, Юргену пока не стоит переживать насчет своего будущего, но если в следующем сезоне ситуация с игрой и результатами не улучшится, 53-летнему немцу придется тяжело.
"Думаю, работа Клоппа в безопасности, но следующий год буде другим".
"В это году нельзя говорить о его увольнении, потому что он невероятный тренер, но, к сожалению, на этом уровне футбол очень переменчив".
"Думаю, пока что его работа в абсолютной безопасности, но в следующем сезоне будет другой разговор", — цитирует Джонсона Daily Mail.
25.02.2021 16:00
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лол, его перед этим нужно было уволить.
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учитывая педантство и огромный рационализм руководства ливерпуля они на это не пойдут. какой смысл увольнять одного из лучших тренеров мира? найдут кого-то лучше? врят ли. это не импульсивный абрамович или шейхи с комплексами. тут все основательно и продумано на годы вперед.
такие мелкие спады и невезение - это капля в море на прогнозируемом отрезке времени. ливерпуль - самый яркий пример того, как надо делать бизнес, как важна система и планирование. поэтому многие клубы и берут пример с мерсисайдцев и стараются равняться на них. деньгами клуб завалить проще всего, особенно когда у тебя их много, авось что-нибудь и сработает. а вот построить сильный проект с нуля, обходясь минимальными затратами и оставаясь прибыльным, вот высший пилотаж
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боссы колбасни тогда распишутся в собственном слабоумии
кто эту помойку портовую со дна подобрал? если бы не клопп это говно бы так и осталось бестрофейным
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любит не любит
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Вода мокрая.
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