Джонсон считает, что "Ливерпуль" может уволить Клоппа в следующем сезоне

Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что главному тренеру "красных" Юргену Клоппу может грозить увольнение — но только в следующем сезоне.

После четырех домашних поражений подряд в Премьер-Лиге "Ливерпуль" был отброшен на шестое место. Клопп уже признал поражение в чемпионской гонке, но теперь под вопросом даже попадание "красных" в Лигу Чемпионов.



По мнению Джонсона, Юргену пока не стоит переживать насчет своего будущего, но если в следующем сезоне ситуация с игрой и результатами не улучшится, 53-летнему немцу придется тяжело.



"Думаю, работа Клоппа в безопасности, но следующий год буде другим".



"В это году нельзя говорить о его увольнении, потому что он невероятный тренер, но, к сожалению, на этом уровне футбол очень переменчив".



"Думаю, пока что его работа в абсолютной безопасности, но в следующем сезоне будет другой разговор", — цитирует Джонсона Daily Mail.