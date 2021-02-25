Бент: "Сити" разгромил бы "Атлетико" с перевесом в четыре-пять мячей"

Челси Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент признался, что его не впечатлила победа "Челси" над "Атлетико" со счетом 0:1.

В минувший вторник "Челси" выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, не позволив "Атлетико" нанести хотя бы один удар в створ.

Однако Бент не думает, что "Челси" был так уж хорош. По мнению Даррена, с более серьезным соперником "Атлетико" не избежал бы разгромного поражения.

"Думаю, не нужно переоценивать эту победу, потому что "Атлетико" был плох. Без мяча они играли по схеме 6-3-1 — объясните мне, как вообще можно забить, играя таким образом?"

"Да, впереди у них есть Луис Суарес, второй лучший бомбардир Ла Лиги, но его ноги уже не те. Это уже не тот Суарес, который носился по полю в "Барселоне" и "Ливерпуле".

"Я не думаю, что "Атлетико" доставил им много проблем. Если бы на месте "Челси" был, скажем, "Манчестер Сити", они победили бы с перевесом в четыре-пять мячей, потому что "Атлетико" было нечем ответить", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Атлетико, Бент, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 397

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  1. sexan 25.02.2021 15:34 # sexan
    Облак хуй пропустит 4 - 5 мячей.

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  2. mixmaster 25.02.2021 15:31 # mixmaster
    льётся без остановки гпенсам на бестолковки.

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  3. mancityman 25.02.2021 15:26 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. winnerd 25.02.2021 15:04 # winnerd
    откуда эта нига вылезла? Он только языком палировать умеет и забивать голы от рекламного мячика

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