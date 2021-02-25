Байи: "Месси или Роналду? Я скажу Рамос"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи признался, что его главным источников вдохновения в футболе является капитан "Реала" Серхио Рамос.

Многие годы футбольные фанаты ведут дискуссии о том, кто лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду. Для Байи такой вопрос не стоит — прежде всего Эрик восхищается титулованным испанским защитником, для которого этот сезон может стать последним в "Реале".



"Больше всего меня всегда вдохновлял Рамос. Я давно им восхищаюсь — из-за его достижений в футболе и того, как он продолжает поддерживать высочайший уровень".



"На мой взгляд, он один из лучших игроков в истории футбола. У каждого есть свое мнение, но для меня он один из лучших, идеальный пример для подражания".



"Если вы спросите меня, Месси или Роналду, я скажу Рамос", — цитирует Байи Goal.