Байи: "Месси или Роналду? Я скажу Рамос"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи признался, что его главным источников вдохновения в футболе является капитан "Реала" Серхио Рамос.
Многие годы футбольные фанаты ведут дискуссии о том, кто лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду. Для Байи такой вопрос не стоит — прежде всего Эрик восхищается титулованным испанским защитником, для которого этот сезон может стать последним в "Реале".
"Больше всего меня всегда вдохновлял Рамос. Я давно им восхищаюсь — из-за его достижений в футболе и того, как он продолжает поддерживать высочайший уровень".
"На мой взгляд, он один из лучших игроков в истории футбола. У каждого есть свое мнение, но для меня он один из лучших, идеальный пример для подражания".
"Если вы спросите меня, Месси или Роналду, я скажу Рамос", — цитирует Байи Goal.
25.02.2021 14:00
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Байи Рамос будет имба
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Это все равно, что сказать что вдохновляешься Гитлером. Пошел вон из клуба
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