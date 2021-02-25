Ведущие спортивные бренды сражаются за Рэшфорда

Ведущие спортивные бренды мира соперничают за право стать персональным спонсором нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

В данный момент контракт Рэшфорда с Nike почти истек, что вызывает небывалый ажиотаж среди компаний, которые занимаются пошивом спортивной одежды.



За время, что длится пандемия коронавируса, Маркус значительно укрепил личный бренд, став практически символом борьбы с детским голодом и даже получив рыцарский чин от королевы Елизаветы.



Самый предметный интерес к 23-летнему игроку сборной Англии проявляет компания Puma, которая имеет контракт с нападающим ПСЖ Неймаром стоимостью 21 миллион фунтов в год.



В Puma считают, что Рэшфорд, сотрудничающий с Nike последние 12 лет, стал бы идеальным представителем компании на поле и за его пределами.