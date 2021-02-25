Отец Алиссона утонул в Бразилии
Отец голкипера "Ливерпуля" Алиссона ушел из жизни, утонув в озере.
Около пяти часов вечера по местному времени в среду бразильская полиция получила сигнал о пропаже 57-летнего Жозе Бекера, который решил поплавать в озере рядом с принадлежащим семье загородным домом.
Спустя семь часов спасательным службам удалось обнаружить тело утопленника, сообщает ESPN Brazil. Каких-либо следов насильственной смерти зафиксировано не было.
Бразильский клуб "Интернасиональ", за который выступал сам Алиссон и его брат Муриэль, уже выразил свои соболезнования по поводу этой трагедии.
Добавим, свой следующий матч "Ливерпуль" проведет в гостях у "Шеффилд Юнайтед" в ближайшее воскресенье.
25.02.2021 11:00
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Последние комментарии:
Сердце может. Человек же явно умел плавать. Что ещё могло случиться.
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какие-то банальные тролли сверху, иногда читаешь подобные комменты и ненароком даже улыбнуться можешь, а тут хуйню какую-то пишут несмешную.
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Господь вновь проливает огонь на Содом и Гоморра, наказывая за грехи.
Сперва мама Клоппа в ящик сыграла, теперь отец Алиссона (плюс еще Ван Дейк с Хендерсоном стали инвалидами).
Запасаемся попкорном и следим за здоровьем Салаха, Мане и их родителей.
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Чет пиздец сезон, все худшее, что могло случиться с командой, случилось.
Алиссону соболезнования, отец то еще совсем молодой был
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30 лет насосов красноносого против пеликанов превратились в мощное кастование какое-то
Ничего, издохнет некромант-членосос, почистим ауру
здоровья погибшим!
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здоровья погибшим
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