Отец Алиссона утонул в Бразилии

Отец голкипера "Ливерпуля" Алиссона ушел из жизни, утонув в озере.

Около пяти часов вечера по местному времени в среду бразильская полиция получила сигнал о пропаже 57-летнего Жозе Бекера, который решил поплавать в озере рядом с принадлежащим семье загородным домом.



Спустя семь часов спасательным службам удалось обнаружить тело утопленника, сообщает ESPN Brazil. Каких-либо следов насильственной смерти зафиксировано не было.



Бразильский клуб "Интернасиональ", за который выступал сам Алиссон и его брат Муриэль, уже выразил свои соболезнования по поводу этой трагедии.



Добавим, свой следующий матч "Ливерпуль" проведет в гостях у "Шеффилд Юнайтед" в ближайшее воскресенье.