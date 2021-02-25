Отец Алиссона утонул в Бразилии

Алиссон с отцом Отец голкипера "Ливерпуля" Алиссона ушел из жизни, утонув в озере.

Около пяти часов вечера по местному времени в среду бразильская полиция получила сигнал о пропаже 57-летнего Жозе Бекера, который решил поплавать в озере рядом с принадлежащим семье загородным домом.

Спустя семь часов спасательным службам удалось обнаружить тело утопленника, сообщает ESPN Brazil. Каких-либо следов насильственной смерти зафиксировано не было.

Бразильский клуб "Интернасиональ", за который выступал сам Алиссон и его брат Муриэль, уже выразил свои соболезнования по поводу этой трагедии.

Добавим, свой следующий матч "Ливерпуль" проведет в гостях у "Шеффилд Юнайтед" в ближайшее воскресенье.


Метки Алиссон, Ливерпуль, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1685

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. garrison 25.02.2021 11:46 # garrison
    Сердце может. Человек же явно умел плавать. Что ещё могло случиться.

    (ответить)

  2. scholes18 25.02.2021 11:29 # scholes18
    какие-то банальные тролли сверху, иногда читаешь подобные комменты и ненароком даже улыбнуться можешь, а тут хуйню какую-то пишут несмешную.

    (ответить)

  3. true-manc 25.02.2021 11:24 # true-manc
    Господь вновь проливает огонь на Содом и Гоморра, наказывая за грехи.

    Сперва мама Клоппа в ящик сыграла, теперь отец Алиссона (плюс еще Ван Дейк с Хендерсоном стали инвалидами).
    Запасаемся попкорном и следим за здоровьем Салаха, Мане и их родителей.

    (ответить)

  4. liverfun 25.02.2021 11:14 # liverfun
    Чет пиздец сезон, все худшее, что могло случиться с командой, случилось.
    Алиссону соболезнования, отец то еще совсем молодой был

    (ответить)

  5. lfcynwa 25.02.2021 11:09 # lfcynwa
    30 лет насосов красноносого против пеликанов превратились в мощное кастование какое-то

    Ничего, издохнет некромант-членосос, почистим ауру

    здоровья погибшим!

    (ответить)

  6. mr-arti 25.02.2021 11:01 # mr-arti
    здоровья погибшим

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: