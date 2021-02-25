Анонс ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 25 февраля, "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Лестер" проведут ответные встречи в 1/16 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — БЕНФИКА 20:55 Онлайн-трансляция



Первая встреча этих команд завершилась вничью 1:1. Забитый на выезде гол дает "Арсеналу" небольшое, но все же преимущество перед ответным матчем.



Правда, назвать этот матч домашним, как и первый — выездным, затруднительно, потому что команды вновь сыграют на нейтральном поле, на сей раз — в пригороде Афин.



- "Арсенал" выиграл пять из шести домашних матчей против португальских команд (1 ничья), в этих пяти победных поединках забив 20 голов.



- Свою единственную предыдущую победу в гостях у "Арсенала" "Бенфика" одержала" на "Хайбери" в 1/8 финала Кубка Европейских чемпионов в сезоне 1991/92 (1:3 с учетом экстра-таймов).



- "Арсенал" побеждал в каждом и двух предыдущих выездов в Грецию, оба раза обыграв "Олимпиакос".



- Предыдущий раз "Бенфика" проводила матч на вылет в Греции в сезоне 2013/14, победив 0:1 ПАОК в 1/16 финала Лиги Европы.



- Со старта прошлого сезона только Николя Пепе (10) поучаствовал в большем количестве голов "Арсенала" в Лиге Европы (всего 37), чем отличившийся в первой встрече с "Бенфикой" Букайо Сака (9).



Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра, но его участие в матче под вопросом. Роб Холдинг приходит в себя после сотрясения.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — РЕАЛ СОСЬЕДАД 23:00 Онлайн-трансляция



Победа "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4 неделю назад делает матч на "Олд Траффорд" формальностью, и это очень на руку Оле Гуннару Сульшеру, чья команда в воскресенье сыграет против "Челси" в Премьер-Лиге.



Очевидно, у Сульшера будет большой соблазн предоставить отдых основным игрокам и обеспечить практикой молодежь с резервистами.



- "Юнайтед" выиграл только один из девяти последних домашних матчей против испанских команд (4 ничьи, 4 поражения), а в двух последних не забивал.



- "Реал Сосьедад" до сих пор не знает побед в своих трех встречах с "Юнайтед" с учетом всех соревнований (1 ничья, 2 поражения).



- 0:4 неделю назад — самое крупное домашнее поражение в истории "Реал Сосьедад" в еврокубках.



- "Юнайтед" не проигрывает на "Олд Траффорд" уже 14 матчей Лиги Европы кряду (12 побед, 2 ничьи) — с поражения 2:3 от "Атлетика" Марсело Бьелсы в сезоне 2011/12.



- Прежде "Реал Сосьедад" дважды играл в Англии, уступив "Ливерпулю" 6:0 в Кубке УЕФА сезона 1975/76 и "Юнайтед" 1:0 в Лиге Чемпионов сезона 2013/14.



- Полузащитник "Реал Сосьедад" Давид Сильва одержал восемь побед в своих восьми визитах на "Олд Траффорд" с учетом всех соревнований (2 поражения), поучаствовав в пяти голах.



Повреждение плеча не позволит юному Ганнибалу Мбейри дебютировать за "Юнайтед", а вот Амад Диалло определенно сыграет. Поль Погба, Донни Ван де Бек, Скотт Мактоминей и Эдинсон Кавани по-прежнему травмированы.



ЛЕСТЕР — СЛАВИЯ 23:00 Онлайн-трансляция



Первая встреча этих команд получилась довольно упорной и завершилась без забитых голов. "Лестер" показал слабую игру в атаке, предпочитая не рисковать.



Дела "лис" в Премьер-Лиге идут более чем успешно, вдобавок в воскресенье им принимать "Арсенал", поэтому Брендан Роджерс должен будет расставить приоритеты и распределить силы.



- "Лестер" впервые примет на своем поле чешскую команду и проведет свой первый домашний матч в плей-офф Кубка УЕФА / Лиги Европы с ничьей 1:1 против "Црвены Звезды" в сентябре 2000.



- "Славия" ни разу не выиграла во всех пяти выездах в Англию (1 ничья, 4 поражения), до этого уступив "Лидсу", "Тоттенхэму", "Арсеналу" и "Челси".



- "Лестер" выиграл семь из последних восьми домашних матчей в еврокубках (1 ничья). В этом сезоне у "лис" три домашних победы в Лиге Европы без единого пропущенного гола.



- "Славия" выиграла только один из семи последних выездных матчей в еврокубках (2 ничьи, 4 поражения).



- Брендан Роджерс как тренер выиграл три из четырех последних домашних матчей в плей-офф Лиги Европы (1 поражение), но еще никогда не продвигался дальше 1/16 финала.



В лазарете "Лестера" остаются Весле Фофана, Джеймс Джастин, Деннис Прат и Айозе Перес, а Келечи Ихеаначо дисквалифицирован.