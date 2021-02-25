"Арсенал" готовится к уходу Беллерина
"Арсенал" готовится к расставанию с правым защитником Эктором Беллерином грядущим летом.
Лишь на днях издание CBS Sports сообщило, что Беллерин задумывается о смене обстановки и вызывает интерес со стороны главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.
Эктор выступает за "Арсенал" с 2013 года и, несмотря на три выигранных Кубка Англии, испытывает некоторое разочарование от того, как сложилась его карьера до сих пор. Непопадание "канониров" в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона может стать последней каплей для испанца, которому в следующем месяце исполнится 26.
По информации Daily Mirror, у Беллерина будут и другие варианты, помимо ПСЖ, если он решит уйти из "Арсенала". В услугах Эктора также заинтересованы "Барселона" и некоторые итальянские клубы.
"Арсенал", тем временем, не сидит сложа руки. "Канониры" активно ищут нового правого защитника, присматриваясь к Тарику Лэмпти из "Брайтона" и Максу Ааронсу из "Норвича".
Что касается Ааронса, то среди поклонников его таланта также значатся "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Бавария" и "Рома".
25.02.2021 09:00
Просмотров: 631
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нормас педики начали сваливать из вулвича)
Гейгуннерасты его теперь xyecoсить будут)
(ответить)
Эта новость уже протухла
(ответить)
Лэмпти топарик
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий