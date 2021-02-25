"Арсенал" готовится к уходу Беллерина

Эктор Беллерин "Арсенал" готовится к расставанию с правым защитником Эктором Беллерином грядущим летом.

Лишь на днях издание CBS Sports сообщило, что Беллерин задумывается о смене обстановки и вызывает интерес со стороны главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

Эктор выступает за "Арсенал" с 2013 года и, несмотря на три выигранных Кубка Англии, испытывает некоторое разочарование от того, как сложилась его карьера до сих пор. Непопадание "канониров" в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона может стать последней каплей для испанца, которому в следующем месяце исполнится 26.

По информации Daily Mirror, у Беллерина будут и другие варианты, помимо ПСЖ, если он решит уйти из "Арсенала". В услугах Эктора также заинтересованы "Барселона" и некоторые итальянские клубы.

"Арсенал", тем временем, не сидит сложа руки. "Канониры" активно ищут нового правого защитника, присматриваясь к Тарику Лэмпти из "Брайтона" и Максу Ааронсу из "Норвича".

Что касается Ааронса, то среди поклонников его таланта также значатся "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Бавария" и "Рома".


Метки Арсенал, Беллерин

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2021 09:00

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  1. chelsea88 25.02.2021 09:39 # chelsea88
    Нормас педики начали сваливать из вулвича)
    Гейгуннерасты его теперь xyecoсить будут)

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  2. hunter022 25.02.2021 09:07 # hunter022
    Эта новость уже протухла

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  3. flamic 25.02.2021 09:01 # flamic
    Лэмпти топарик

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