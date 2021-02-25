"Арсенал" готовится к уходу Беллерина

"Арсенал" готовится к расставанию с правым защитником Эктором Беллерином грядущим летом.

Лишь на днях издание CBS Sports сообщило, что Беллерин задумывается о смене обстановки и вызывает интерес со стороны главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.



Эктор выступает за "Арсенал" с 2013 года и, несмотря на три выигранных Кубка Англии, испытывает некоторое разочарование от того, как сложилась его карьера до сих пор. Непопадание "канониров" в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона может стать последней каплей для испанца, которому в следующем месяце исполнится 26.



По информации Daily Mirror, у Беллерина будут и другие варианты, помимо ПСЖ, если он решит уйти из "Арсенала". В услугах Эктора также заинтересованы "Барселона" и некоторые итальянские клубы.



"Арсенал", тем временем, не сидит сложа руки. "Канониры" активно ищут нового правого защитника, присматриваясь к Тарику Лэмпти из "Брайтона" и Максу Ааронсу из "Норвича".



Что касается Ааронса, то среди поклонников его таланта также значатся "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Бавария" и "Рома".