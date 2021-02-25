Сульшер не удивлен интересом других клубов к Мате

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не удивлен интересом других клубов к полузащитнику Хуану Мате.

Действующий контракт Маты истекает уже через четыре месяца, и хотя у "Юнайтед" есть опция продления на 12 месяцев, клуб испытывает большие сомнения насчет того, оставлять ли игрока, который отметился лишь четырьмя появлениями в старте в этом сезоне Премьер-Лиги, но который получает 160 тысяч фунтов в неделю.



32-летний испанец уже волен вести переговоры с зарубежными клубами, а The Independent утверждает, что "Интер", "Рома" и "Ювентус" заинтересованы в приглашении экс-полузащитника "Челси" свободным агентом.



Сульшер не удивлен спекуляциями насчет будущего Маты, но свои планы на Хуана раскрывать отказывается.



"Я не удивлен, что команды интересуются им. Во-первых, он очень хороший футболист. Во-вторых, он великолепный профессионал и человек".



"Когда контракты истекают, всегда будет интерес, и я уверен, Хуану разрешено разговаривать с другими клубами, если он того хочет".



"Как бы то ни было, мы постоянно общаемся, у нас хороший диалог", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.