Гвардиола не считает "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил впечатляющую победную серию своей команды, а также рассказал, что нужно его команде для победы в Лиге Чемпионов.

Обыграв менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 0:2 в среду вечером, "Сити" развил свою победную серию до 19 матчей с учетом всех соревнований.



Тем не менее, Гвардиола не считает свою команду фаворитом Лиги Чемпионов и требует от "горожан" лучше пользоваться своими моментами.



"В целом мы провели хороший матч и контролировали игру, за исключением одного эпизода в концовке. К сожалению, сегодня мы были недостаточно беспощадны впереди, в том числе один на один, и мы должны улучшить это для успешного выступления в данном соревновании".



"Первый матч всегда сложнее, но в этом соревновании у тебя не бывает много моментов, и ты должен лучше ими пользоваться. В ситуациях один на один нам даже не удавалось пойти в дриблинг против защитника. В этом соревновании ты должен быть идеален, чтобы продвигаться дальше".



"Является ли "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов? Глядя на "Баварию", я бы так не сказал. Как я уже говорил, моя единственная цель — это "Вест Хэм". На протяжении длительного времени мы думаем только о следующем матче, будь то матч против "Челтенхэма" или выезд на "Олд Траффорд". Наше следующее испытание — "Вест Хэм" в 12:30 субботы".



"Если люди называют нас фаворитом, нам остается смириться, но я хочу сказать, что наша команда бывает в полуфинале Лиги Чемпионов раз в десять лет. Если они говорят, что мы можем выиграть Лигу Чемпионов, это не проблема для нас".



"Как нам удалось одержать 19 побед подряд? Просто у нас много денег, чтобы покупать много невероятных игроков", — сообщил Гвардиола BT Sport.