Моуриньо: "Алли вернулся на свой уровень"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо чувствует, что полузащитник Деле Алли снова может показывать свой лучший футбол.

В среду Алли провел свой лучший матч в этом сезоне, акробатическим ударом в падении через себя и двумя результативными передачами поспособствовав победе 4:0 над "Вольфсбергом" и выходу "шпор" в 1/8 финала Лиги Европы.



По словам Моуриньо, Деле очень вовремя набрал форму, хотя на все 90 минут матча 24-летнего англичанина пока не хватает.



"Что касается его гола, то слова излишни — каждый видел это сам, и я думаю, этот гол будут крутить по всем спортивным телеканалам во всем мире. Люди увидят это, поэтому мне не нужно что-либо говорить".



"Но для меня имеет значения его игра в глобальном смысле. Он был очень хорош в каждом аспекте игры, он провел очень хороший матч".



"Конечно, ему не хватает свежести, и это чувствовалось после 55-60 минут, как и в первом матче. Но это нормально, учитывая обстоятельства, потому что он был травмирован и долго не тренировался".



"Однако теперь мы будем играть каждые три дня, мы проведем 10 матчей в марте, и это удивительно, что Деле вернулся на свой уровень".



"Но я бы сказал это не только про Деле. Уинкс, Сиссоко — вот еще два примера. Они вернулись на свой уровень, и мы нуждаемся в этом, как никогда", — цитирует Моуриньо Sky Sports.