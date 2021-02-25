Моуриньо: "Алли вернулся на свой уровень"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо чувствует, что полузащитник Деле Алли снова может показывать свой лучший футбол.
В среду Алли провел свой лучший матч в этом сезоне, акробатическим ударом в падении через себя и двумя результативными передачами поспособствовав победе 4:0 над "Вольфсбергом" и выходу "шпор" в 1/8 финала Лиги Европы.
По словам Моуриньо, Деле очень вовремя набрал форму, хотя на все 90 минут матча 24-летнего англичанина пока не хватает.
"Что касается его гола, то слова излишни — каждый видел это сам, и я думаю, этот гол будут крутить по всем спортивным телеканалам во всем мире. Люди увидят это, поэтому мне не нужно что-либо говорить".
"Но для меня имеет значения его игра в глобальном смысле. Он был очень хорош в каждом аспекте игры, он провел очень хороший матч".
"Конечно, ему не хватает свежести, и это чувствовалось после 55-60 минут, как и в первом матче. Но это нормально, учитывая обстоятельства, потому что он был травмирован и долго не тренировался".
"Однако теперь мы будем играть каждые три дня, мы проведем 10 матчей в марте, и это удивительно, что Деле вернулся на свой уровень".
"Но я бы сказал это не только про Деле. Уинкс, Сиссоко — вот еще два примера. Они вернулись на свой уровень, и мы нуждаемся в этом, как никогда", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
25.02.2021 06:00
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объясните ему кто-нибудь, что игра против нонеймов это вообще не показатель...
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После следующего порожения будет петь по другому
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