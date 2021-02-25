"Манчестер Сити" одержал 19-ю победу подряд с учетом всех соревнований, скучно и без шансов для соперника переиграв менхенгладбахскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов — 0:2.

После победы 0:1 над "Арсеналом" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола вновь обратился к ротации и на сей раз освежил состав своей команды с помощью Эмерика Лапорта, Кайла Уолкера, Родри, Фила Фодена и Габриэля Жезуса.



"Сити" сразу же принялся диктовать игру, однако представитель Бундеслиги оборонялся большим числом и не оставлял сопернику свободного пространства, чтобы ускориться.



"Горожане" не создавали явных голевых моментов, а падение Рахима Стерлинга в чужой штрафной на 21-й минуте осталось без внимания.



Тем не менее, спустя полчаса после начала матча давление "Сити" принесло свои плоды. Жоау Канселу навесил с левого фланга на линию вратарской, где Бернарду Силва, притаившись за спиной защитника, головой отправил мяч в цель — 0:1.



Открыв счет, "горожане" слегка снизи обороты. Их давление ослабло, но "Боруссия" по-прежнему была беспомощна.



С началом второго тайма "Сити" оживился и принялся активнее искать второй гол. Опасные ситуации по-прежнему возникали крайне редко, а затем "горожане" взяли и удвоили свое преимущество. Канселу выполнил еще одну классную подачу, а Силва на сей раз вместо удара сделал скидку на Жезуса, который опередил защитника и поразил ворота с пяти метров — 0:2.



На этом "Сити" окончательно успокоился, а "Боруссия" свой единственный удар в створ нанесла уже на исходе компенсированного времени, но Эдерсон не потерял концентрацию.



Матч получился весьма скучным, убаюкивающим. Полностью пожертвовав атакой, "Боруссия" все силы бросила на оборону и, нужно признать, позволила "Сити" не так много, однако "горожане" использовали почти все, что создали.



"Боруссия Менхенгладбах" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:2 (0:1)



Голы: Силва 29, Жезус 65.



"Боруссия": Зоммер, Крамер, Закария, Штиндль (Эмболо 74), Лайнер (Лазаро 63), Хофманн (Вольф 87), Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Нойхаус, Пла (Тюрам 63).



"Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва, Стерлинг (Махрез 69), Фоден (Торрес 80), Жезус (Агуэро 80).