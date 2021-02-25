Премьер-Лига может не пустить фанатов на матчи 38-го тура

Премьер-Лига может заблокировать возвращение фанатов на матчи заключительного тура этого сезона, дабы сохранить целостность соревновательного процесса.

Напомним, в минувший понедельник британский премьер Борис Джонсон представил план по поэтапному снятию коронавирусных ограничений в стране, и в соответствии с этим планом фанаты могут быть допущены на матчи 38-го тура Премьер-Лиги 23 мая.



Как сообщает The Guardian, клубы Премьер-Лиги неоднозначно восприняли эту новость, поэтому вопрос о возвращении зрителей на 10 заключительных матчей чемпионата будет выставлен на голосование, сообщает The Guardian.



Нередко бывает, что чемпион, участники еврокубков и вылетающие команды определяются только в заключительном туре, поэтому наличие фанатов на трибунах, пускай и в количестве 10 тысяч, могло бы стать весомым преимуществом для играющих дома команд.



Для принятия соответствующего решения, как водится, потребуется кворум — 14 голосов из 20.